台中李科永圖書館開幕 場外黎明自救會嗆聲提三訴求

2018年09月20日 15:39 中時 黃國峰

李科永紀念圖書館20日開幕剪綵，黎明自救會前往抗議台中市府，與警方對峙。（黃國峰攝）

李科永紀念圖書館20日開幕剪綵，黎明自救會前往抗議台中市府，台中市第四警分局數度舉牌警告。（黃國峰攝）

李科永紀念圖書館20日開幕剪綵，黎明自救會前往抗議台中市府，黎明幼兒園園長林金連開車欲往前迴轉與警方要求原地倒車的要求相左，一度僵持不下。（黃國峰攝）

位在中市南屯區單元二自辦重畫區的李科永紀念圖書館 20日舉行開幕典禮，場外有10多名來自黎明自救會的成員，拉起抗議布條，開著宣傳車向林佳龍嗆聲，高喊「財團搶地賺飽飽」，其中黎明幼兒園長林金連開車要迴轉，遭警方制止，一度僵持不下，幸最後平和收場。

黎明自救會成員東海大學社會系教授楊友仁表示，李科永圖書館以及圖書館所在位置的公93公園，是單元二自辦重劃區的公共設施用地，是原地主交出二分之一土地才得到的，且重劃會也沒有取得過半地主產權的同意，尚有許多法律訴訟正在進行，市府無視於訴訟中的重劃違法行為，護航財團。

黎明自救會提出三點訴求：一、要求台中市府撤銷單元二理事會申請法院假執行強拆黎明幼兒園的決議。二、要求市長林佳龍出面召開黎明幼兒園、單元二重劃會與台中市政府的「三方協調會」，協商解決黎明幼兒園原地保留爭議。三、要求台中市政府針對2008年單元一、單元二重劃會員大會以及2018年東勢山城科技園區重劃會成立大會，當中的理監事選舉之違法弊端，以及地政局核定重劃會成立的違法行政處分，進行徹底調查，必要時撤銷其成立核定、依法解散重劃會。

對此中市地政局表示，市府雖尊重法院判決，也理解民眾陳情發聲。地政局已多次積極介入爭取幼兒園緩拆，期盼黎明幼兒園與重劃會雙方持續溝通，尋求彼此都能接受的共識。另其所指自辦重劃會選任理監事違反法令規定，市府違法核定行政處分，這與事實不符，97年會員大會選舉理監事時，確均獲得會員大會地主人數、持有土地面積均過半同意，再依該選舉辦法進行理監事選舉投票，程序合法。

(中時 )