蔡英文接見猶他州長 盼加深經貿合作

總統蔡英文接見「美國猶他州州長賀伯特（Gary Herbert）訪問團」

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彭媁琳

蔡英文總統今（20）日上午接見「美國猶他州州長賀伯特（Gary Herbert）訪問團」，蔡英文指出，台灣與猶他州在各領域的往來，都非常密切。特別是在經貿交流上，台灣是猶他州全球第6大貿易市場、全亞洲第3大出口市場，希望本次猶他州在台灣舉辦企業經貿交流會，可以進一步發掘合作機會。

蔡英文表示，8月份她出訪過境美國，總統府秘書長陳菊也到猶他州拜訪賀伯特州長，很高興才過一個月，賀伯特州長就第一次率團來台訪問，顯見雙方交流非常成功，她要代表台灣人民與政府，向訪團表達最誠摯的歡迎之意。

蔡英文指出，對於猶他州近來發生森林大火，我們也非常關切。極端氣候帶來的挑戰，是全世界都要面對的嚴肅課題，她也期待，台美之間在氣候變遷議題上，有更多合作機會。

台灣與猶他州在各領域的往來，都非常密切。特別是在經貿交流上，台灣是猶他州全球第6大貿易市場、全亞洲第3大出口市場。去（2017）年，猶他州除了來台參加商展，也與台灣簽訂經貿合作備忘錄。此次賀伯特州長來訪，在台灣舉辦企業經貿交流會，一起發掘進一步合作的機會。

近年來，猶他州在賀伯特州長的帶領之下，經濟表現非常亮眼，除了多項經貿評比領先美國各州，所推動的「矽坡」(Silicon Slopes) 高科技園區，也吸引許多國內外公司投資。

目前台灣積極發展航太、科技產業，都是猶他州重點產業，我們也努力營造友善的投資環境。不論是產業發展或是國際招商上，猶他州的經驗都值得台灣借鏡。

(工商 )

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