長榮航空首架787夢幻客機 即將抵台

2018年09月20日 15:44 工商 王淑以

長榮航空今（20）日宣布，該公司訂購的24架波音787夢幻客機，第1架787-9將於10月2日在波音公司位於查爾斯頓的南卡羅萊納工廠舉行交機儀式，這架新機也是台灣民航業者首架引進的787機型。

長榮航空總經理孫嘉明表示，波音787夢幻客機導入是長榮航空服務品質再提升的重大計劃，以更國際化、現代化的設計理念，結合波音嶄新的航太科技，為旅客打造更優質的乘坐空間，創造更舒適的飛航體驗。

長榮航空787機隊已規劃引進24架，其中4架787-9自今年開始交機，787-10預計自2019年第2季導入，2022年全數交機。

首架787-9新機於交機後，經過整備及取得民航局相關證照，預計10月底可開始營運載客，初期將以飛航台北－香港航線為主，第2架引進後再陸續擴及至日本航線，屆時旅客將可體驗到長榮航空最新787夢幻客機的服務。

長航空導入的波音787夢幻客機將採2個艙等設計，此次交機的787-9配置304個座位，包括26個皇璽桂冠艙、278個經濟艙。

在皇璽桂冠艙的設計上，特別邀請BMW集團旗下的Designworks設計團隊，以空間感及品牌為核心，跳脫傳統思維，將客製化座椅融入整體客艙環境，以穩重低調的色系，創造更寬敞的空間感受。

商務艙座椅的寬度為23吋，全平躺後最大伸展長度達76吋，讓旅客在長途飛航中能夠充分休息。

長榮航空787夢幻客機的皇璽桂冠艙座椅，特別運用可調整式隔板的巧思提升隱私性，收納空間自然融入整體設計，打造更舒適、貼心的個人空間；在視聽設備上亦全面升級，配置18吋高解析度觸控式螢幕，搭配防噪音耳機；加大的桌面方便旅客用餐或工作，另考量商務人士需求，採用複合式電源插座，適用不同類型的電源插頭，並使用USB插座充電或讀取隨身電子裝備之Media Player、Photo Viewer及PDF Reader，讓舒適的休憩環境可以兼顧工作需求，輕易轉換成臨時辦公室。

長榮航空787夢幻客機的經濟艙座椅則採用德國著名賽車座椅製造廠商RECARO之產品，以符合人體工學的超薄結構設計，配置高質感的皮革座椅頭靠，上下調整可達6英吋。另搭配6個方向調整角度及頸部支撐設計，讓長途飛行的旅客休憩時更加舒適；在娛樂系統方面，則採用12吋高解析度觸控式螢幕，讓旅客在3萬呎的高空也能享有高品質的影音饗宴。

(工商 )