大學產業創新研發計畫 要創造台灣「獨角獸」

2018年09月20日 15:43 中時 林志成

教育部為鼓勵師生團隊衍生新創研發服務公司（RSC），今年推動「大學產業創新研發計畫」，共有75校315件申請計畫，最後26校46件通過審議，每件每年最高可獲600萬元補助、連續3年。這次以成大通過6件最多，其次是清大5件、台大4件。

過去政府各部會每年投進的研發經費約400億元，但衍生新創卻僅9億元，報酬率相當低。教育部次長姚立德表示，台灣大專院校有5萬個老師、20萬個碩博士生，這麼龐大的研發人力，應該在國家產業轉型時發揮力量，因此教育部106年啟動「建構大學RSC孕育機制」，今年則推動「大學產業創新研發計畫」

教育部說，「大學產業創新研發計畫」是由教授帶領博士級研發人才，結合產業資源，共同進行人才培育及創新技術研發，預計未來4年內，大學與產業共同培育600名以上博士級研發人才，研發超過200件可實際運用於產業的關鍵技術及產品，並促成師生研發團隊衍生成立新創公司，希望從中產生台灣「獨角獸」企業。

教育部表示，通過審議的計畫，每件每年最高補助600萬元，如果表現一直都很好，3年最高可達1800萬元；但如果年度量化指標未達50％者，補助經費可能砍半，甚或教育部會輔導他們退場。

區塊鏈技術被視為是驅動下一代「資料經濟」的主要架構，成大今年6件入選的計畫中，資工系教授莊坤達帶領學生推動「智慧型物聯網資料區塊鏈平台研發計畫」，成立「分散式帳本實驗室」，開發區塊鏈核心技術，被視為具有發展潛能。

清大今年入選的5件計畫中，生物資訊與結構生物研究所教授曾晴賢帶領學生推動「鱸鰻養殖研發生態系統之建構」，被認為將為水產養殖業帶來新的發展契機。

被稱為「摸魚教授」的曾晴賢說，他的團隊自2009年起，積極研究鱸鰻和黑鰻的養殖技術，經過多次的技術挑戰，目前已經在進行放大規模養殖業試驗。他認為，鱸鰻和黑鰻每年可以創造1、200億元的市場，經濟價值不遜於日本鰻，尤其在健康生技、生態產業方面可以衍生出多樣性的運用。

(中時 )