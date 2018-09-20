襯衫男假合夥真詐騙 警智逮宣導民眾防範

2018年09月20日 15:45 中時 馮惠宜

日前台中公園出現一名假借合夥投資真詐騙的襯衫男，且在短短半個月就以三寸不爛之舌騙了4名被害人，得手新台幣現金10000元。警方接獲報案後即積極調閱監視器搜查，透過影像比對發現該男子為61歲的林姓男子，日前趁他又再尋找目標時將他帶回警局問訊，訊後也

依詐欺罪嫌函送偵辦。

台中市警察局第二分局公園派出所自107年8月13日至31日止就有4位被害人至派出所報案，指稱一名中年男子穿著襯衫，打扮就像是中規中矩的生意人，且投資生意經說得頭頭是道，讓被害人以為有利可圖願意投資，沒想到竟然是詐騙，雖然被騙的都是小額現金，但原以為遇上的老實人卻是心懷不軌的詐騙份子，令被害人相當氣憤。

警方接獲報案後即積極調閱監視器搜查，透過影像比對發現該男子為61歲的林姓男子，由於林男幾乎每天都穿著襯衫在外活動，特徵非常明顯。警方至公園內進行訪查時，才發現不少人都被他搭訕過，犯罪手法如出一轍。

日前公園分駐所長李銘卿、警員陳峻豪巡邏時，果然在公園內發現穿著襯衫的林嫌疑似又在找尋下手目標，警方立即請林嫌一同返所偵辦。經查，林嫌會藉故帶被害人至五權路中央市場談生意，再收取投資資金，待被害人交付現金後，林嫌便藉口上樓再從別的出口離開，被害人事後撥打林嫌電話，皆轉入語音信箱，這時才驚覺遭到詐騙，警方不排除林嫌仍涉嫌他案積極擴大清查中。

警方呼籲民眾，民眾應時常提醒家中長輩或親人，遇到陌生人搭訕時應提高警覺性，切勿任意交付現金或財物予陌生人，應向警方查證或再進一步核對對方身分，以避免錢財不翼而飛。

(中時 )