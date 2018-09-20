批綠造謠生事製造麻煩 國台辦副主任籲台商共擔民族大義

2018年09月20日 15:55 旺報 陳君碩

大陸國台辦副主任龍明彪20日批評民進黨當局為兩岸交流設置障礙，挾洋自重、在國際上造謠生事，製造麻煩，在危險的道路越走越遠，將台灣日益帶向危險的境地；他還呼籲台商，在分享大陸發展機遇的同時，也要勇於擔當、堅定立場，共擔民族大義。

龍明彪20日出席由由旺中媒體集團和大陸新華社指導，台灣工商時報和新華網主辦的「兩岸新經濟論壇」，他在致詞時，細數改革開放以來的成就，及近期以來推出的惠台政策，之後話鋒一轉，批判民進黨當局。

龍明彪說，大陸先後推出對台31項措施、取消就業證、港澳台胞居住證等政策，出發點都是為增進廣大台胞的利益福祉，是真心實意辦好事，「與此形成鮮明對比的是，民進黨當局無視廣大台灣同胞願望訴求，不斷為兩岸交流合作設置障礙，阻撓限制台灣同胞對更加美好生活和更大發展機遇的嚮往和追求。其所作所為是在壞台灣同胞的好事，因此更加不得人心」。

龍明彪表示，民進黨當局上台兩年多來，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，頑固推行去中國化、漸進台獨，阻撓限制兩岸交流合作，打壓認同九二共識、反對台獨，支持統一的政黨、團體和人士，挾洋自重、在國際上造謠生事，製造麻煩，在危險的道路越走越遠，將台灣日益帶向危險的境地。

兩岸關係好，台灣才會好，台灣百姓的利益福祉才能得到切實保障，這是人所共知的道理，他認為面對複雜嚴峻的台海局勢，要堅定不移堅持九二共識、反對台獨，擴大深化兩岸交流合作，為兩岸關係謀發展，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。

龍明彪也希望台灣工商界人士，在搭乘大陸發展快車、參與兩岸經濟合作、實現自身事業發展的同時，能夠勇於擔當，堅定正確立場，發揮自身影響，團結更多台灣同胞，與大陸同胞並肩攜手，順應歷史大勢，共擔民族大義，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

(旺報 )