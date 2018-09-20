到新東陽用icash消費 天天送10倍OPENPOINT

愛金卡公司宣布，icash2.0使用通路新增「新東陽」，民眾採購中秋食品，還可快速累積OPENPOINT點數。圖／業者提供

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愛金卡公司（icash2.0）看準中秋節全家團圓烤肉及出遊商機，今（20）宣布，愛金卡使用通路即日起新添生力軍「新東陽」，除了耳熟能詳的肉乾肉鬆外，中秋應景的月餅及烤肉必備香腸、培根一應俱全，即日起至11月27日前，持icash2.0至新東陽門市消費，天天贈10倍OPENPOINT，民眾不妨藉此機會輕鬆採購中秋食品，又可累積OPENPOINT點數。

愛金卡公司指出，新東陽適用愛金卡門市，包括新東陽食品館門市(百貨專櫃不適用)、新東陽國道服務區(蘇澳、關西、西湖、清水、南投服務區)、新東陽客運轉運站(客運京站、統聯重陽、高鐵桃園、統聯中港、統聯建國)、新東陽機場店群(松山機場、桃園國際機場、高雄國際機場指定店面)。

此外，愛金卡也同步推出多重消費優惠及兌換活動，包括：9月24日前持指定icash2.0聯名卡，至家樂福以icash功能消費，單筆滿1000元贈1萬點OPENPOINT，活動期間每卡最高贈3萬點。

同時，愛金卡也推出超值OPENPOINT兌點活動，11月6日前民眾可憑5000點OPENPOINT，兌換星巴克好友分享券1張，11月13日前持icash2.0於星巴克消費，再享天天OPENPOINT點數5倍送、指定icash2.0聯名卡以icash2.0功能消費，額外再加碼10倍OPENPOINT(共計15倍點數)，快速累點超值兌點讓民眾更有感。

(工商 )

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