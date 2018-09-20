到馬祖看藍眼淚 全新科技四季都看的到

馬祖藍眼淚生態館，讓民眾四季都看的到美麗藍眼淚。(呂筱蟬攝)

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呂筱蟬
馬祖藍眼淚生態館，讓民眾四季都看的到美麗藍眼淚。(呂筱蟬攝)
馬祖藍眼淚生態館，讓民眾四季都看的到美麗藍眼淚。(呂筱蟬攝)

馬祖最知名的藍眼淚，現在不需擔心季節，一年四季都看的到！全新開幕的藍眼淚生態館，不僅擁有4D環繞互動的藍眼淚影片，還有耗時2年培育出來的藍眼淚，在趣味互動中，就可見到高濃度的藍眼淚以不同姿態呈現，一年四季都看的到，非常有趣。

馬祖已是熱門旅遊地區，如夢似幻的藍眼淚奇景，更被美國CNN列為世界15大奇景之一，海洋大學在馬祖成立新校區，因此展開培育藍眼淚計畫，經過2年時間，終於穩定培養夜光蟲，在培育過程中也證明藍眼淚為馬祖自然生態的一環，並非生態汙染。

每年4至8月為馬祖藍眼淚好發期，由於觀光旺季期間，機票、船位一票難求，許多遊客到馬祖沒看到藍眼淚，難過落淚。為了讓遊客來馬祖不再失望而歸，新成立的藍眼淚生態館，藉由館內互動投影、沉浸式環境與360度虛擬現實營造，來馬祖再也不用碰運氣，輕鬆就能一窺藍眼淚之美。

藍眼淚生態館位於南竿鄉四維村芙蓉澳口，生態館內1樓為主題館區，提供的每日遊程共7梯次，依序為下午2時、3時、4時、5時；晚間7時、8時、9時，每梯次30人。

(中時 )

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