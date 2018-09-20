梁朝偉自信新片「顏值高」！ 唐嫣魅力噴發大撩影帝

2018年09月20日 16:13 中時 徐桐炘

梁朝偉與唐嫣在片中針峰相對。（華映提供）

電影《歐洲攻略》由梁朝偉（偉仔）第3度在該系列中扮演特務，港媒問他跟戲中角色相似之處？偉仔笑稱：「古靈精怪、身手敏捷、善良的人。」他此次不但和吳亦凡聯手，並邀來唐嫣化身美艷女特務，請梁朝偉推薦該片時，他也對演員的平均顏值相當有信心：「俊男、美女及娛樂性豐富。」

唐嫣在片中與偉仔針峰相對，比機智、比身手，甚至進行偷心大賽，大撩影帝的心，展現剛柔並濟的演技，不但小秀香肩，也秀了段舞技，魅力噴發。但她首度與梁朝偉合作，坦言壓力不小，「一知道可以和梁先生合作，就覺得很期待，但也非常緊張。」

唐嫣更花了2個月進化身手，與武術指導進行動作特訓，片中接連使出花式射擊、天台酷跑、徒手搏擊甚至高空垂降等多樣化的動作場面，她在拍攝時成功展現成果，打得有模有樣，導演馬楚成說：「平日看她都漂漂亮亮的，一拍起打戲就好像變了個人，都會主動要求再來一遍。」

還有一場戲必須吊鋼絲讓身體和建築物呈90度，快速從高空垂降，危險度及難度都頗高，唐嫣面容微帶懼色，怕達不到武術指導的要求，她在現場一遍遍試著練習，一落地便高喊：「再試一次。」終於克服心中恐懼，順利抓到訣竅，能完成動作也讓她直呼很有成就感。該片28日上映。

(中時 )