富豪XC90 2019年式新車上市

2018年09月20日 16:06 工商 陳信榮

富豪（Volvo）汽車台灣子公司國際富豪汽車宣布，富豪XC90 2019年式新車款正式上市，訂價293萬元起，共有D5 Momentum、D5 Inscription、T5 Momentum、T5 R-Design、T6 Inscription及T8油電複合動力等6款動力配置，滿足國內買家不同喜好與需求。

國際富豪汽車表示，XC90展現富豪汽車全新世代產品面貌，運用精巧瑞典工匠工藝與對於北歐設計美學的堅持，延伸的車緣曲線搭配靈感源自「索爾之鎚」獨特 T 型 LED 先進頭燈科技，更彰顯豪華休旅車的氣度與質感；而車尾燈則結合上代 XC90 經典元素，重新設計垂直式 LED 尾燈造型曲線，讓全新的 XC90 在奢華風範之下更增添一股優雅柔和。

此次2019年式新增T5 R-Design車型，全車擁有多項專屬運動化外觀套件，車頭擁有 R-Design專屬亮黑橫式水箱罩外鑲金屬絲紋外框。此外，T5 R-Design 車型配備20吋 5幅式R-Design專屬Matt Black Diamond鋁圈，增添性能動感。

內裝上，XC90中控台上9吋觸控螢幕，駕駛只需透過觸控及簡化後的中控台8顆控制按鍵，以更直覺性、簡潔方式操作各項車輛和娛樂功能，同時配備HUD圖型化抬頭顯示介面、360環車輔助攝影機附車頭180度視角輔助等科技配備，讓駕駛上路更加輕鬆。

(工商 )