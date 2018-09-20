WeMo電動機車「電量偏低」引自燃？ 檢察官認為與公司無關

2018年09月20日 16:20 中時 李文正

提供電動機車租借服務的威摩科技（WeMo Scooter），去年3月20日下午6時許，一輛停放在忠孝東路7段的電動機車自燃，波及一旁的4輛機車，負責人吳東明被控失火燒燬物品、毀損罪，檢察官認為，從「電量過低」的狀況，無從得知電池組有起火可能，認定威摩沒有過失責任，予以不起訴。

WeMo一輛電動機車去年3月間停放在忠孝東路7段，晚間6時44分自燃起火，消防局獲報到場灌救，現場火勢猛烈，除了4輛機車燒成一堆廢鐵外，輻射熱還波及行道樹另一側機車，總共有5台機車全毀，包括WeMo電動租賃車。

火災鑑識人員調查，起火處是電動機車腳踏板附近，電池組附近燒熔較嚴重，檢察官研判原因並非車輛機械故障，或是遭人縱火，應是電池組短路導致起火的可能性較大。

WeMo公司營運部副理證稱，租賃機車每3000公里會定期保養，車輛保養人員到場會決定是否要更換齒輪油、小保養、大保養，燒毀的機車1月25完成保養，已經行駛1200公里，案發前，系統訊息顯示「電量偏低」，副理通知下游廠商更換電池，但到場人員發現故障，通知拖吊人員到場，但司機卻找不到機車，當確定位置後、拖吊車到場前就發生自燃。

檢察官認為，WeMo公司已經善盡保養維修之責，多次派人維修，車輛設計上無法從電量偏低，得知會發生危險，認定WeMo公司並無過失責任，對負責人做出不起訴處分。另外被波及4輛機車車主，都與WeMo公司達成和解，並撤回告訴，毀損罪部分亦予以不起訴。

(中時 )