台南》最新民調出爐 高思博與黃偉哲差距10.1％

國民黨台南市長參選人高思博。（圖／本報資料照，曹婷婷攝）

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中時電子報
/綜合報導
民進黨台南市長參選人黃偉哲。（圖／本報資料照，黃世麒攝）

年底九合一大選戰情激烈，台南一向被視為民進黨大票倉，據最新民調顯示，表態支持民進黨參選人黃偉哲有23.9%支持度，國民黨參選人高思博則有13.8%支持度，雙方差距達到10.1%，與先前媒體民調(黃偉哲支持度為33%，高思博支持度14%，雙方差距19%)相較，差距縮小了8.9%，雖然差距縮小，但在爭取選民認同上，勢必要花更多苦功和努力。

據《蘋果日報》委託世新大學民意調查研究中心調查最新民意顯示，黃偉哲支持度為23.9%，高思博則是13.8%，高思博仍明顯落後黃偉哲10.1%支持度。

9月17日，《TVBS民調中心》公布8月31日至9月14日對六都市長支持度所做的調查，在台南市民調部分，黃偉哲支持度為33%，高思博支持度14% 。雙方差距19%，這兩次民調結果，高落後黃的差距逐漸地縮小，但仍有不小的差距。

本次《蘋果》民調係委託世新大學知識經濟發展研究院、世新大學民意調查研究中心進行，調查期間為2018年9月17日到9月18日，並採電話訪問（CATI系統），調查戶籍在台南市年滿20歲以上民眾，以分層隨機抽樣共獲1076份成功樣本，抽樣誤差在95%，信心水準下不超過±3.00%。

(中時電子報)

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