台中港前8月兩岸渡輪旅客人次創近5年新高！

2018年09月20日 16:23 工商 曾麗芳

台中港與大陸福建距離近，航程短，聯外交通便利，加上航商推出優惠票價，使得台中港今年前8月，兩岸直航客運量大幅成長近7成，創下近5年新高。

台中港務分公司表示，台中港目前有往返福建平潭每周一、四及日到港對開的「海上高鐵」「海峽號」，以及從廈門對開每周1航次的「中遠之星」，無論是商務、探親、旅遊甚至進香等宗教交流，台中港已成為兩岸民眾交流往返便捷的途徑；今年前8月兩岸直航客運量達5萬3,084人次，年成長66.43％，台中港兩岸直航渡輪旅客人次創近5年新高。

台中港務分公司進一步表示，為提供更優質的客運服務，港務公司積極優化港埠旅運設施，除原有19號客運碼頭外，並於去年完成18號多功能碼頭建設，並建構連接該碼頭與旅客服務中心之風雨走廊，以及協調台中市政府推出310路線公車「台中港旅客服務中心-台中火車站」接駁服務等，讓台中港與市中心往返更加便利；此外，今年也將建置2座新船橋提供旅客安全上下船，提升港埠設施，帶給旅客更舒適便捷的環境。

台中港的經營方向除原有的客貨運輸外，將逐漸導入商務與觀光，透過調整商港管制區範圍提供民眾親水環境、建置遊憩景點，如媽祖行海裝置藝術、金針花海、旅客服務中心3樓觀景台、港區自行車道、環港北路風車景觀、開放港區釣魚區域，以及近期即將設置的海豚裝置術和年底營運的三井OUTLET等，台中港除往來商旅聚集外，更將觸角伸及遊客，成為中部海線觀光旅遊新亮點將指日可待。

(工商 )