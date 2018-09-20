分級醫療最後一塊拚圖 台大醫院星月計畫每診留2名額給轉診病患

2018年09月20日 16:30 中時 魏怡嘉

為推動分級醫療與雙向轉診，台灣醫界龍頭台大醫院，今日與北北基地區的306家醫療院所簽定「星月計畫」，台大醫院副院長余忠仁表示，預計每一診額外保留2名掛號名額給合作的院所轉診之用，一周約有3000個名額，並建置專屬的電子資訊平台，只提供合作院所的醫師可以查詢轉出或轉入病人的病歷資料，此外轉診網路掛號，也從14天前大幅提前至28天前，未來不排除擴大到桃園地區。

衛福部長陳時中昨日亦出席簽約儀式，陳時中表示，分級醫療說了30年，近來多所醫療院所紛紛成立垂直整合系統，第一次聞到不再只是說說而已，而是有所行動，希望大家努力為台灣醫療再創高峰。

台大醫院院長何弘能表示，「星月計畫」就是病人是月亮、是中心，由306家簽約醫療院所、972位醫師像繁星一樣的守護病人的健康，而除了門診轉診功能之外，「星月計畫」也將擴及台大急診病人與住院病人的轉出照護。另計畫也鼓勵民眾「聰明就醫一二三」，即建議每個人有「一」個家庭責任醫師，在不超過「二」家醫療院所就診，不看超過「三」個慢性病門診。

健保署長李伯璋表示，今年以來各大醫學中心與區域醫院帶頭進行醫療資源的垂直整合，目前全台已有近70個體系組成聯盟，逾5000家診所加入，這是台灣醫界首次願意拋棄門戶之見，藉由團隊進行上下游垂直整合，醫院及診所間分工合作協助病人就醫上轉及下轉，台大醫院星月計畫是最後一塊重要的拼圖，期盼台大透過星月計畫，為我國建立永續的分級醫療健康照護體系。

(中時 )