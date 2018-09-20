軍公教兼職費提高500遭質疑年改買票 人總：非每人都兼職

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中時

行政院人事行政總處8月底公布「軍公教人員兼職費支給表」，9月起在簡任、薦任、委任公務員在公務機關依法兼職支給上限各官等調高500元。調整後為3500元、3000元及2500元，對於外界質疑是年改後政策買票，人事行政總處表示，公務員不會每個人都兼職，所以完全無關。

軍公教兼職費20年沒動，這次調整，在公務機關以外的領受額度也提高。例如國營事業兼職，修正後的兼職費領受限制也依86年以來調薪幅度調高，改為基於法令規定或經權責機關核准有數個兼職者，每月最多得領受2個兼職費，且總額以1萬7000元為限；另單一兼任職務兼職費領受以8500元為限。但兼任公司常務董事或常駐監察人以1萬2750元為限。

人事行政總處給予福利處長林素安解釋，公務人員的兼職，指的是部分職務還沒有補人或空著，可能會由公務員去兼另一份工作，如果有兼職，前提一定是符合法令規定的。兼職費是依簡任、薦任、委任官等不同，有不同的金額。以前上限分別是3000元、2500元及2000元，這是1997年、1998年的標準，由於已經20年都沒有調整，加上兼職費各機關執行遇到相問題有提出建議，所以人事行政總處去年起開始陸續蒐集意見，研究一些規定如何修正，並進行額度調整，經過跨部會討論最後討論的結果簽報行政院，核下來剛好在這個時間點公布。

至於外界質疑是因應年改衝擊要進行政策買票，林素安說，公務員不會每個人都兼職，所以跟年改等因素無關。

(中時 )

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