2018台中好湯溫泉季開鑼 泡湯嚐美食更便利

2018年09月20日 16:37 中時 陳世宗

台中溫泉便當注入與泡湯的養生保健概念，輔以花卉多彩顏色的視覺享受，讓人看了食指大動。（陳世宗攝）

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山（左四）、參山國家風景區管理處長柯建興（右三）等，一起2018台中好湯溫泉季開鑼！（陳世宗攝）

「2018台中世界花卉博覽會」將在11月3日開幕，台中市政府觀光旅遊局結合花博議題，10月6日在台中谷關特舉辦「2018台中好湯溫泉季」活動；與各溫泉區飯店及小吃店業者合作，推出美味佳餚的「台中溫泉便當」，讓遊客到溫泉區泡湯觀光時，亦能品嚐道地美味的平價溫泉便當。

2018台中好湯溫泉季記者會，20日下午於市政大樓惠中樓舉行，與會有觀光旅遊局長陳盛山、參山國家風景區管理處長柯建興及中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲等。

觀旅局長陳盛山說，今年台中好湯溫泉季推出以「台中溫泉便當」為主軸，由溫泉區在地飯店或餐飲業者結合當地農特產，利用創意及巧思，嚴選設計出色香味具全、美味可口且具市場吸引力平價便當；提供遊客泡湯外，另一優質選擇，創造出台中市優質的溫泉饗宴。

擔任「台中溫泉便當」代言人的全國大飯店李坤昌主廚表示，台中溫泉便當注入與泡湯類似的養生保健概念，輔以花卉多彩顏色的視覺享受，米食部份用五穀飯、紅藜飯、薑黃飯為底，菜色運用不同顏色蔬果入菜，如紅蘿蔔、紅黃椒、茄子等，讓人看了有食指大動的衝動。

觀旅局表示，今年首次推出的「台中溫泉便當」，將以304不鏽鋼餐盒盛裝，放置在無染的環保保溫提袋中，搭配市府設計的台中溫泉LOGO及吉祥物「貝圖努乎（泰雅族語betunux）」圖騰樣式，兼顧美觀又衛生。

今年活動於10月6日率先在谷關溫泉區舉辦精采嘉年華活動，邀請姊妹湯日本青森縣及北海道登別溫泉區等參與活動；現場將製作「青森蘋果派」予遊客分享；遊客只要憑10月5日、6日在谷關消費滿1000元發票或收據，就可在會場兌換一組台中溫泉便當，限量200組兌換完畢為止。

(中時 )