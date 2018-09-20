誠品南西試營運！書店看電影！文創、潮流、美食一把抓

2018年09月20日 16:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電商崛起，台灣零售百貨面臨嚴峻考驗，要如吸引消費者到實體店面消費，比服務、比創意，也要比獨家！ 文青迷期盼已久的「誠品生活南西」在今（20日）開始試營運！

文青迷期盼已久的「誠品生活南西」在今（20日）開始試營運！外牆設計19扇「木質屋型窗景」，增添閱讀光影。（誠品提供）

5層樓裡都有獨特風貌，除引進東京超人氣猿田彦珈琲、網美打卡的奇蹟舒芙蕾鬆餅、台灣時尚品牌、保養品等！美學花店、復古眼鏡、風格家具店等！以書店起家的誠品更在書店打造「深夜電影院」！競爭激烈的南西商圈以文創、潮流、美食創造出獨特「藍海」！從國際文化到在地原創設計，匯聚了165個品牌，期許帶來全新遊逛體驗。

來自苗栗的「卓也藍染」在這裡可體驗染布的樂趣和欣賞藍染設計。

一棟白色外牆建築，陽光灑落映照繽紛色彩、、夜晚窗框微光營造唯美風格！呼應跨文化「生活聚場」的店型定位，誠品南西店外牆上設計了19扇「木質屋型窗景」，讓川流不息的人車，成為南西「生活聚場」的參與者。來看看誠品南西有什麼新亮點吧！

時尚花藝大師凌宗湧所打造的風格花藝CNFlowe新店。

1F 品生活

走進誠品南西大樓，映入眼簾的是由時尚花藝大師凌宗湧所打造的風格花藝CNFlowe新店，除能看到美麗花朵、超萌肉球，在這裡也提供盆栽苗，讓顧客體驗當小花苗爸爸媽媽的樂趣！

誠品生活南西1F｜猿田彥珈琲｜海外一號店採開放式吧台。（誠品提供）

正當震撼美麗藍玫瑰時，也聞到濃郁咖啡香，這是海外首家東京超人氣咖啡店「猿田彥珈琲」，店內採全開放式吧台，並有日籍咖啡師長期駐點，現場提供近距離手沖服務體驗。

誠品生活南西1F｜公園街景Togo區。（誠品提供）

一樓門面亮點還不只如此！有別於一般商場以國際彩妝為門面，誠品生活南西 1F 特別主打台灣在地保養品牌，像是茶籽堂、歐萊德、綠藤生機。另一頭則融合公園街景打造 Togo 美食區：台北十大早餐 真芳-碳烤吐司/紅茶牛奶、正統韓式炸雞 #Sweet_Josun、北歐創意精釀啤酒 Mikkeller Taipei 米凱樂啤酒吧等，結合日系、歐美的生活風，讓我們生活更多采多姿！

「衣視野」匯聚多個台灣設計師品牌與流行選物

2F 衣視野

「衣視野」匯聚多個台灣設計師品牌與流行選物，用在地思維穿出國際時尚！台灣人氣設計師 Isabelle Wen 溫慶珠、DOUCHANGLEE 竇騰璜、Dleet李倍，加上新生代的 if&n、YUER，這裡是台灣設計師品牌與流行選物的大集合！不能錯過的還有寬庭首家複合餐廳空間 about KUAN 寬庭複合式概念店，全日早午餐療癒你的味蕾和心靈！來自日本今治的「伊織」邀你體驗毛巾百年工藝的溫柔質感。

FLIPPER’S｜日本排隊名店、有「奇蹟般的舒芙蕾鬆餅」之稱，首次開展獨立店點。（誠品提供）

3F 蒐風格

時髦少男少女喜歡的好東西都在這！英倫潮流經典 Fred Perry、甜美女孩最愛的 Vacanza Accessory 假期飾品 和 PEPPER'S.Taiwan，還有 30 分鐘取件的快時尚眼鏡 #SOLOMAX。逛累了，嚐嚐來自日本的IG打卡鬆餅吧！蓬鬆柔軟、入口即化的綿密口感，擁有「奇蹟般的舒芙蕾鬆餅」美名，是讓人嚐過就難以忘懷的夢幻滋味。

誠品生活南西4F｜神農生活X食習。（誠品提供）

4F 淘創藝

4樓以鐵窗花、木框窗戶打造懷舊復古的「台式生活美學」，充滿在地特色！書店怎會有超市？這是來自「神農生活」的新店面，特色台灣食材、農產品齊聚，用文創拚台菜！全樓面以 EXPO 誠品生活文創平台「expo SELECT 誠品生活精選」店型呈現，帶領逾百個台灣原創設計品牌，提供客訂製、手作實演體驗，不只要帶來耳目一新的台式生活美學。

誠品生活南西5F｜誠品書店｜開幕期間每週六夜晚，搖身一變成為「深夜電影院」。（誠品提供）

5F 閱視界

5樓書店承襲過往「今日百貨」戲院的歷史軌跡，入口處打造6座挑高多媒體影像牆，以文字視覺動畫，呈現嶄新閱讀風景；書區則保留電影放映廳5米挑高、圓弧拱頂天花的設計巧思，開幕期間每週末晚間化身「深夜電影院」！這裡有全台首設的「世界脈動國際書榜」和「東南亞語系雜誌專區」，還有串聯世界五大洲繪本的童書區，打造「跨文化閱讀發信地！

誠品生活南西5F｜誠品書店｜成為全台誠品雜誌種類最齊全的據點。（誠品提供）

日本最大藥妝通路「松本清」終於登台，10月將於誠品生活南西與大家見面。（誠品提供）

B1F 賞滋味

從小南門到大戶屋，從蔬河到 Krispy Kreme，多樣好味選擇想大吃小食都可以！日本超強藥妝專家「松本清」10 月也即將在此插旗！

5F書店也提供客製化包裝服務。

搶在中秋節前試營運，誠品南西限時推出獨家好禮！如開幕限定的主題設計書衣和側背袋！「深夜電影院」，首檔邀請專業選片人「水ㄤ水某」和「超級歪」精選主題片單！逛街別只上網，來中山商圈走走吧！看當代藝術館的繽紛創作、光點電影院的大導創作、赤峰街的文創小店，到誠品R79中山書街賞岩崎知弘繪本展，再來誠品南西當文青、品潮流！在宛如美術館的「生活聚場」為自己2018留下美好回憶。

(中時電子報)