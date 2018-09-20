身障者僱用人數不足 力晶、元大各缺17人居首

2018年09月20日 16:37 中時 李宜秦

勞動部公佈今年6月未足額雇用身障者機關名單，私立單位以力晶科技與元大商銀各缺17人，並列第一、公立單位則是中科院缺16人居首。力晶科技與元大商銀已與職訓機構、社福單位等合作，持續招募身障者中；中科院也已在7月份達到足額雇用。

勞動部勞動力發展署表示，依《身心障礙者權益保障法》規定，應僱用身障者的機關共1萬7207家、應僱用身障者人數5萬7579人；目前實際僱用狀況已有8萬3893人，超額僱用比例達45.7％。

其中未足額僱用的單位共有1661家，公立單位有33家、私立單位有1628家，不足僱用人數共2333人。

公立單位不足僱用人數最多的為國家中山科學研究院，不足16人，不過中科院在持續招募的狀況下，已於7月完成足額僱用。排名第二的台灣高等法院、司法院與國立台灣體育運動大學也已透過身障特考、徵才等新聘僱2名身障者。

私立單位則是力晶科技與元大商銀並列第一，僱用人數不足17人，聘僱人數不足原因為身障員工離職、身障手冊失效、公司總人數增加等，兩家公司都各別已與職訓單位、就業中心、社福單位等合作，持續招募身障者員工。

勞動部提醒，為保障身障者的工作權、發掘更多身障者可從事的工作範圍，雇主可與各縣市勞發署合作，運用多元就業服務模式媒合身障勞工，透過座談會、專業輔導團、補助措施、職務再設計等方式，幫助身障者工作更順利。

(中時 )