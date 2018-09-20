全面固票 丁守中回防士林北投老巢 並向軍公教交心

2018年09月20日 16:35 中時電子報 綜合報導

丁守中辦公室 提供

台北市長選舉日趨白熱化，國民黨台北市長參選人丁守中面對綠白陣營的夾殺，以及台北市長柯文哲一連串針對高齡者與軍公教族群的利多措施，採取全力固票策略。一早先陪同黨籍市議員參選人到士林傳統市場掃街拜票，中午更出席全國公教軍警暨退休人員誓師大會，他也特地消毒，強調柯文哲雖頻頻向軍公教示好，但所謂提供5萬個職缺是騙人的，「不要選前又來騙票」。

丁守中除不斷感謝眾人支持，他也說，現在除了藍綠，中間選民也要全力爭取，用好政策和對台北未來願景爭取選票，讓台北更繁榮，所以現在選戰策略還是每天按照自己步調衝鋒陷陣，一步一腳印全力衝刺。他也相信藍營一定會團結。

丁守中今早前往士林市場拜票，除了台北市議會議長吳碧珠特別出面陪同外，包括議員汪志冰、參選人張斯綱、林杏兒也都一同行動。士林市場自治會長林天來也陪同掃街，替丁守中加油打氣。丁守中也表示，回到士林北投拜票只是按既定步驟規劃執行，他現在每個禮拜都要跑一個行政區的市場，

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中午前後，丁守中趕往三軍軍官俱樂部參加全國公教軍警暨退休人員力挺丁守中誓師大會，由黨主席吳敦義坐鎮，500多人參加，包括八百壯士副指揮官吳斯懷、國民黨立委江啟臣、市議員王鴻薇、參選人李明賢、耿葳等人也都出席，全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良則代表送上好彩頭給丁守中。

針對尋求連任的柯文哲自稱藍營有四分之一比例支持他，丁守中表示，軍公教長期以來就是國家中堅分子、社會棟樑，當然各陣營都要積極爭取支持，但他相信，自己絕對比柯文哲了解國際大環境變化和兩岸未來，一定更為適任。

面對台北市長柯文哲拉攏軍公教，並說出藍營有1/4支持柯文哲等說法，丁守中表示，非常感謝軍公教協會幫他辦後援會造勢， 但現在除了藍綠之外，中間選民也要用好政策全力爭取，軍公教長期以來都是國家的中堅、棟樑，而他也絕對比柯文哲更了解兩岸、國際。

至於選戰募款問題，丁守中表示，他了解黨中央的艱苦，不會不識時務，又找黨中央募款，自己只有靠勤跑基層，一步一腳印，當然過去黨內主管都有拜訪過，黨主席、副主席都一一拜會，求取各方面的支持。

此外，過去曾說過有條件支持柯文哲的新黨主席郁慕明，在日前新黨黨慶表態支持丁守中後，今早也與吳敦義等人同台。吳敦義則禮尚往來，以堂兄弟比喻國、新關係，為幾位到場的新黨新北市議員參選人拉票，一起幫忙喊凍蒜。他並呼籲藍營團結，不分男女老幼，共同支持丁守中高票當選，也盼能讓國民黨提名的33席議員全部全壘打，以求重返執政，撥亂反正。

最後被問及部分媒體民調似乎顯示姚文智以92.65%的民調支持數字，絕大差距領先柯文哲及與丁守中，引發外界討論。丁守中受訪時直接大笑，還說真的有百分之九十幾也蠻好的。

(中時電子報)