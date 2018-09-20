昔日瓊瑤女郎今露面 分享8年婚姻保鮮秘訣

陳德容今出席活動。（蘇蔓攝）

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陳德容身材較為圓潤。（蘇蔓攝）
陳德容婚姻生活美滿。（蘇蔓攝）

「瓊瑤女郎」陳德容當年17歲以瓊瑤劇《梅花烙》暴紅，拍過《一廉幽夢》及《絕代雙驕》、《笑傲江湖》等古裝劇膾炙人口。44歲的她，結婚8年多未公開露面，今天難得出席面膜活動，身形較為圓潤，風采依舊，今天要出來和大家見面，心情不緊張，「我從小就面對鏡頭啦」。

她表示和老公目前仍是2人世界還有2隻狗，她沒有不喜歡小孩，但也沒有一定非生不可，長輩沒催他們，將來若想有小孩，也許會領養或找代理孕母，不急著「做人」。

她近年多在大陸、台灣兩邊跑，去年曾在大陸拍電影，也接活動、拍廣告，許多大陸老闆都是她的粉絲，也找她出來再拍古裝劇，但她興趣缺缺，「我以前拍太多古裝劇了，現在比較想拍時裝」，她亦打算找資金當製作人，計畫在大陸自製自演電影，挑戰不同類型角色。

提到婚姻保鮮秘訣，她說自己是金牛座，老公是天秤，夫妻倆雖聚少離多，但她很相信另一半，誇老公專情也浪漫，有次她在大陸工作，老公悄悄飛到當地幫她慶生，給她驚喜。

對於保養之道，她說心情保持輕鬆、多喝水、吃得清淡很重要。她當年14歲簽給瓊瑤，17歲開始拍戲，現在很享受淡出的生活，所以想和另一半多遊山玩水。她也很念舊情，前不久送花祝瓊瑤生日快樂，聽聞瓊瑤將重拍《還珠格格》，她當年沒演過這部戲，不過對於這部經典戲要重拍樂見其成。

(中時 )

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