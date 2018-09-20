花蓮市中秋節生活物資 20日下午定點發送

花蓮市長魏嘉賢協助發送關懷戶秋節生活物資。（范振和攝）

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花蓮市不少關懷戶前往中正體育館定點領取秋節生活物資。（范振和攝）

花蓮市公所發放秋節生活物資，礙於人手不足，依然如通知單原訂時間，20日下午3點至4點半在中正體育館定點發送，引來大批人潮領取。魏嘉賢強調，無法親送到府服務，真的很抱歉！

花蓮縣代理縣長蔡碧仲17日上任後，為體恤縣內弱勢民眾三節物資領取的舟車勞頓，原訂9月18日到21日為期4天至各鄉鎮定點發放的方式，改為與13鄉鎮公所合作，由各鄉鎮公所村里幹事或臨時人力協助發放，親送到府，希望便民的措施能讓民眾實際受益。

但親送到府服務，一下子就被不少鄉鎮「打槍」。市長魏嘉賢說，縣府要求市公所配合縣政府發放生活物資，全市有4900多份，但只有20多名里幹事可調度，要在秋節前將生活物資親送到各關懷戶家中，根本是「不可能的任務」。

17日晚上7時左右，市公所收到縣府「三節關懷發放生活物資活動發放暫緩，後續由專人親送至府」的LINE通知，當時魏嘉賢就大為詫異，因為扣除分裝作業時間，要在不到4天的時間內發送近5千份物資，根本就是天方夜譚，18日下午，魏嘉賢親自前往縣府溝通，蔡碧仲從善如流，尊重各鄉鎮市公所發放方式的決定。

今天下午3時起，關懷戶持蓋妥印章的通知單前往中正體育館，若是幫他人代領者，也蓋妥雙方印章，依循動線領取物資，秩序平和。魏嘉賢到場笑著與關懷戶打招呼，他表示，如果為了兩包米，讓關懷戶在家久等，反而不美；如果僱用臨時工發放，也牽扯個資法的問題；定點發送才能解決實際面臨的困擾。

(中時 )

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