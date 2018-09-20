伴手禮揭曉！2公噸歐米呀給文在寅這樣用

北韓最高領導人金正恩送2公噸松茸給南韓總統文在寅當伴手禮。（路透社）

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中時電子報

文金三會進入尾聲，正當南韓總統文在寅還在白頭山上看天池的同時，北韓最高領導人金正恩已經派遣專機，將2公噸名貴松茸直接送往位在京畿道城南市的空軍基地，文在寅也已指示幕僚，將來自北方的珍貴名品分送給還未與北方家人團聚的離散家庭。

金正恩夫婦與文在寅夫婦20日一早登上白頭山、賞天池。（美聯社）

金正恩夫婦與文在寅夫婦20日一早登上白頭山，文在寅用寶特瓶盛裝白頭山上湖水。（美聯社）

文金會進入第三日，兩韓領導人還有最後一個行程，就是登白頭山、賞天池，據韓聯社（Yonhap）報導，文在寅夫婦20日一早就離開百花園迎賓館，搭乘專機前往白頭山腳下的三池淵機場，再偕同金正恩夫妻驅車上山，兩位領導人更在白頭山主峰上舉手合影。

與此同時，金正恩也已經準備好了給南方友人的伴手禮，與先前南韓媒體的臆測一致，朝方準備的歐米呀給正是北韓名產松茸，在兩夫妻仍在天池散步的時候，2公噸松茸也已飛抵京畿道城南市空軍基地的首爾機場。

南韓總統府青瓦台發言人尹永燦（Yoon Young-Chan）表示，文在寅已指示官員平均分配這些松茸給還沒參加南北韓離散家屬團聚活動的家庭，尹永燦引述文在寅說：「我希望這些來自北韓的松茸能夠稍微撫慰那些離散家庭的心。」

睽違近三年，南北韓今年8月再度重啟離散家屬團聚活動。據統計，韓戰造成上萬名南北韓人分隔兩地，不過年長者逐漸凋零，平均每年有3,600名離散家屬離世。

(中時電子報)

文章來源：N. Korea's Kim sends expensive yet touchy gift to Moon

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