民團批台中市府NPO工程粗暴要陳情 市府：建物早已報廢

台灣護樹協會等團體拉布條抗議，批評台中市府「非營利組織與志工中心」工程，對老樹及建物粗暴。（陳淑芬攝）

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台灣護樹協會等團體批評台中市府工程對老樹斷根作業粗暴，不符流程運作。（陳淑芬翻攝）

台灣護樹協會等團體20日拉布條抗議，批評台中市府「非營利組織與志工中心（NPO）」工程，對6棵老芒果樹粗暴斷根，拒列管符合保護條件老樹及建物，將至監察陳情指控市府帶頭亂法。台中市府社會局回應指出，聯勤建物耐震強度已不符現行標準，移撥市府前已報廢待拆除；樹木經提送台中市景觀及植栽委員會審查未符老樹標準，斷根作業是由專家學者現場指導。

位於台中市的美村路、民生路口的國防部將聯勤招待所用地移撥給市府，將於社會局興建NPO工程。抗議民眾約30人在現場抗議，大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，聯勤招待所的老樹應該與建物同齡為56年，她今年6月向市府提報列管為保護樹木，但遭社會局拒絕，經民眾發現移植作業竟便宜行事直接以「挖土機」對老芒果樹粗暴「斷根」，並且，土球保留直徑未達到標準，移植存活機率會很低，根本是要讓樹死的作法。

台灣護樹協會理事張美惠則細數聯勤招待所歷史，批評，聯勤招待所建物同齡應超過50年，沒開公聽會及說明會就要拆除，根據文資法規劃應該辦理文資價值評估，但文化局竟不聞不問，她要向監察院陳情台中市府帶頭亂法。

台中市政府社會局回應指出，聯勤招待所建物耐震強度已不符現行標準，移撥市府前已報廢待拆除，內部樹木經提送台中市景觀及植栽委員會審查，邀請專家學者到現場勘查，確認51株樹木未達老樹標準，而規劃現地保留13株、移植他處公園樹木11株、基地內移植6株，其餘20棵樹木經專業評估後雖不予保留或移植，但未來園區內也將新植喬木50株，維持當地綠意。。

至於斷根作業，社會局表示，18日邀請景觀及植栽委員會委員、嘉義大學森林暨自然資源系副教授廖秋成，到現場指導與監督，確保執行2次斷根作業、保留土球直徑目測約樹徑3倍、挖掘深度大於120cm。此外，由於芒果樹過於密集，將依現況進行微幅調整，以最利於保護樹木方式進行斷根作業。

(中時 )

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