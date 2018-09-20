《時來運轉》運彩報報 - NFL新賽季 誰最有冠軍相？

2018年09月20日 16:45 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018-19賽季的國家美式足球聯盟NFL已經開打兩周，那些隊伍最有冠軍相？那些隊伍又可能會是本季的黑馬？

說到最有冠軍相的球隊，近9年都以美聯東區冠軍身份打進季後賽，其中有4季例行賽至少13勝的新英格蘭愛國者，無疑在球迷心中佔有絕對重要的份量。雖然多名主力戰將相繼離隊，像角衛Malcolm Butler、外接員Danny Amendola和Brandin Cooks、進攻絆鋒Nate Solder和Cam Fleming、跑鋒Dion Lewis以及在球隊待了13年之久的教練Matt Patricia，但仍留住了傳奇四分衛Tom Brady和明星近端鋒Rob Gronkowski，以及率隊拿下5次超級盃冠軍的功勳教練Bill Belichick，儘管開季戰績只有1勝1負，仍有理由相信愛國者能成為連續10年的美東冠軍。

美國聯會上賽季打進季後賽的傑克森維爾美洲虎和堪薩斯酋長都是開季2連勝，分別在美聯南區和西區領先，美洲虎剛在周一以31：20擊敗愛國者，堅強的防守是勝利保證。酋長則打出超狂的進攻，兩場比賽合計攻下80分，第2年打NFL就成為先發四分衛的Patrick Mahomes，兩場比賽傳出10次達陣沒被攔截，改寫NFL史上前兩周比賽最多達陣傳球紀錄，其中第2場對匹茲堡鋼人傳出6次達陣，也打破NLF前3年菜鳥球員單場最多4次的紀錄。

前兩輪較讓人意外的則是自2008年以後只打進季後賽1次的邁阿密海豚，去年因膝蓋手術整季報銷的先發四分衛Ryan Tannehill，復出後表現精彩，加上防守給力，2場失32分是美聯最佳，美國媒體評估海豚本季例行賽可能不會超過3勝，如今看來打進季後賽不是沒有可能。

明尼蘇達維京人和綠灣包裝工將是國聯北區以及國家聯會冠軍的候選球隊，維京人去年就以13勝3負拿下北區冠軍，相隔1年重返季後賽，本季從華盛頓紅人挖角的先後四分衛Kirk Cousins有單季25次傳球達陣的實力，足以取代轉投丹佛野馬的Case Keenum留下的空缺，Cousins前兩輪傳出6次達陣，好的開始是成功的一半。包裝工34歲的四分衛Aaron Rodgers只要健健康康，包裝工就能保證打進季後賽，上賽季Rodgers因傷只打了7場，包裝工中止了連續8年打進季後賽的紀錄。兩隊目前戰績都是1勝1平，第2周正是兩隊對戰打成29：29平手，誰會搶下國聯北區冠軍還有得瞧。

上賽季贏得隊史首座超級盃的費城老鷹仍是國聯東區冠軍熱門，上賽季國聯西區冠軍洛杉磯公羊、國聯南區冠軍紐奧良聖徒，以及外卡晉級的亞特蘭大獵鷹和卡羅萊納黑豹，都被預估有單季10勝以上的實力。而國聯最被低估的球隊可能是坦帕灣海盜，2007年後就未再打進季後賽，但開季卻意外打出2連勝，包括作客48：40擊敗聖徒、主場27：21力克老鷹，35歲的四分衛Ryan Fitzpatrick上季只替補出賽6場先發3場，本季延長1年合約，在先發的Jameis Winston停賽3場的情況下開季扛起進攻大旗，結果兩場比賽傳球多達819碼全聯盟第1，8次傳球達陣也僅次於Mahomes，在四分衛的各項數據評比排行中高居第1，Fitzpatrick如果成功率領海盜重返季後賽，將寫下老驥伏櫪的精彩篇章。

(中時電子報)