原來近視會遺傳！雙親近視 孩子成眼鏡族機率高達5成

2018年09月20日 16:52 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「我和老公都是高度近視，我們總擔心，將來孩子出生會遺傳這一點。」這恐怕是不少近視父母心中的擔憂。

根據國外《Optometry and Vision Science視力檢測科學》期刊的一項研究顯示，若父母皆無近視，子女患有近視的比例為7.3%；若父母中有一位近視，子女患有近視的比例為26.2%；而父母若皆近視，其子女近視比例則高達45%，也就是近一半的機率。

（圖片來源：大學眼科提供；吳孟瑤整理繪製）

桃園大學眼科莊雅鈞醫師表示，近視的成因主要可分為兩大點，一為遺傳，二為環境，環境屬後天因素，常見情況像是近距離用眼時間過長、戶外活動時間太少、寫字姿勢不正確、長時間使用3C產品及閱讀光線不足或太強等。

近視不可逆 8成學童以為戴眼鏡就一勞永逸

高雄長庚紀念醫院眼科主任吳佩昌指出，近視是不論任何年齡都須特別重視的問題，因為近視的成因乃眼軸拉長變形，是不可逆的，也就是說一旦近視，便是終身近視，且根據國健署2018年公布的資料顯示，兒少近視若無醫療控制，度數會增加得非常快速，國小國中生每年約增加100度，高中生則是每年增加50度，但仍有8成學童觀念錯誤，以為近視只要戴眼鏡就會好了。

吳佩昌提醒，近視不加以控制轉成高度近視，相關併發症的機率會大大提高，即便之後接受雷射手術治療，併發症風險也不會因此降低，像是白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等，嚴重點甚至會導致失明，吳佩昌說，在台灣、日本和中國不可逆失明原因第一位，即為近視，因此不容小覷。

重在治療與控制 「護眼123」良好習慣不可少

至於要如何控制近視、保護眼睛，莊雅鈞表示，目前控制學童近視的方法，主要有點散瞳劑輔助框架眼鏡及配戴角膜塑型片兩種方法。

根據衛福部規定，6～15歲學童首次配鏡，需經由眼科醫師檢查，排除假性近視方可配鏡；而對於近視度數增加很快、無法配合點散瞳劑或易出現畏光的學童，可選擇夜間睡覺配戴具有高透氣的角膜塑型片，利用角膜的可塑性適度加壓，使角膜弧度改變，同時在周邊視網膜影像產生正視或輕度近視狀態，因而減緩眼球增長及度數增加的速度，達到矯正視力的效果。

由於角膜塑型片並非每個人都適合配戴，需個人化精準驗配與訂製，莊雅鈞提醒，應慎選醫療院所，最好找能提供24小時諮詢服務的機構，且須注意鏡片的清洗及保存，避免感染造成不適。

另外，近視問題除了遺傳外，環境更是影響的重要因素之一，對此國建署提出「護眼123」口訣，即定期就醫檢查、每日戶外活動2小時、3C產品控管（使用30分鐘休息10分鐘），便能遠離近視、擺脫眼鏡族宿命！

（圖片來源：吳孟瑤整理繪製）

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(中時電子報)