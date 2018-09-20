金門「空難」演練 軍民合力搶救

金門2018年度「空難」災害演練，今（20）日下午在尚義軍機場登場。（李金生攝）

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這項模擬2人罹難20人輕重傷的搶救作業，旅客在濃煙中倉皇逃生。（李金生攝）
金門航空站動員包括金防部、金門縣消防局在內的25個單位220人參演。（李金生攝）
金防部派遣71名兵力並支援裝備。加入「空難」搶救行動。（李金生攝）
演練模擬20名輕重傷的旅客，現場迅速檢傷緊急處理。（李金生攝）
受傷旅客在第一時間，火速送醫急救和安置。（李金生攝）
救護人力緊急投入應變機制，有效執行搶救任務。（李金生攝）

金門2018年度「空難」災害演練，今（20）日下午在尚義軍機場登場，金門航空站動員包括金防部、金門縣消防局在內的25個單位220人，在這項模擬2人罹難20人輕重傷的搶救作業中，完成任務分工機制的緊急應變操演，過程緊湊逼真。

演習構想是假設A公司的001班次，ATR-72機型班機在下午13時40分，搭載含4名機組員在內共44人由台北飛往金門，14時50分在06跑道落地時失控偏離跑道，造成鼻輪起落架折斷、機腹著地並起火燃燒，一時濃煙蔽空，塔台立即按下警鈴緊急通報處理。

金門航空站火速依據「空難」災害緊急處理作業程序，結合場內、內外消防和救護支援單位搶救，結果有2人罹難、2人重傷、8人中度傷、10人輕度傷，另有18人平安無事。傷患均在第一時間送醫急救和安置。

由於金門地處外島，航空站人力、設備有限，在獨力搶救的作業原則下，此次演習除將助航台的人員、車輛納編，加入特種防護團救災行動外，金防部派遣71名兵力，並支援裝備參加操演，緊鄰機場的金門岸巡隊也支援9人參演。

金門航空站主任洪念慈強調，基於有備無患原則，演練目的在檢視搶救機制和作業程序，務期達到完備、完善要求，讓旅客的生命、財產獲得完全保障。

(中時 )

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