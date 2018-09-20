長榮航空787夢幻客機　10／2交機

2018年09月20日 16:57 中時 陳祐誠

長榮航空向波音公司訂購24架波音787夢幻客機，首架787-9將於10月2日在美國南卡羅萊納州的工廠舉行交機儀式，這架新機也是台灣民航業者引進的首架787機型，預計10月底可開始營運載客，初期將以飛航台北－香港航線為主，之後再擴及至日本航線。

長榮航空的波音787將採2個艙等設計，以最先交機的787-9為例，配置304個座位，包括26個皇璽桂冠艙、278個經濟艙。其中皇璽桂冠艙的設計上，長榮邀請BMW集團旗下的Designworks設計團隊，以空間感及品牌為核心，跳脫傳統思維，將客製化座椅融入整體客艙環境，以穩重低調的色系，創造更寬敞的空間感受，商務艙座椅的寬度為23吋（58.4公分），全平躺後最大伸展長度達76吋（193公分），讓旅客在長途飛航中能夠充分休息。

Designworks首席設計總監Johannes Lampela表示，為帶給旅客全新的搭乘體驗，團隊在成熟的座椅設計架構上，將旅客的隱私性，服務的功能性，操作的便利性及收納空間的規劃自然融入座椅設計，完整詮釋長榮航空的服務理念，全方位滿足旅客的需求，並藉此提升飛航舒適性。

皇璽桂冠艙座椅運用可調整式隔板的巧思提升隱私性，收納空間自然融入整體設計，打造更舒適、貼心的個人空間；在視聽設備上亦全面升級，配置18吋高解析度觸控式螢幕，搭配防噪音耳機；加大的桌面方便旅客用餐或工作，另考量商務人士需求，採用複合式電源插座，適用不同類型的電源插頭，並使用USB插座充電或讀取隨身電子裝備，讓舒適的休憩環境可以兼顧工作需求。

經濟艙是則由波音長期合作的國際知名設計公司Teague負責內裝規劃，整體設計搭配商務艙的色系，營造出高雅、精緻的現代氛圍。座椅採用德國著名賽車座椅製造廠商RECARO產品，以符合人體工學的超薄結構設計，配置高質感的皮革座椅頭靠，上下調整可達6英吋，另搭配6個方向調整角度及頸部支撐設計，讓長途飛行的旅客休憩時更加舒適；娛樂系統則採用12吋高解析度觸控式螢幕，讓旅客在3萬呎的高空，也能享有高品質的影音饗宴。

長榮航空787機隊已規劃引進24架，其中4架787-9自今年開始交機，787-10預計自2019年第2季導入，2022年全數交機。首架787-9新機於交機後，經過整備及取得民航局相關證照，預計10月底可開始營運載客，初期將以飛航台北－香港航線為主，第2架引進後再陸續擴及至日本航線。

(中時 )