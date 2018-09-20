《時來運轉》運彩報報 - 大坂直美碰上丹麥甜心

2018年09月20日 16:53 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

WTA470積分的東京巡迴賽目前進行到了8強階段，本屆許多女子網壇的頂尖好手都前來共襄盛舉，目前世界前10名的女網選手之中就有5位參賽，包括排名第2的丹麥甜心沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)與第4的法國好手C.賈西亞(Caroline Garcia)…等，而相信最受到大家關注的非大坂直美(Naomi Osaka)莫屬了，究竟大坂直美有沒有機會延續美網冠軍的氣勢，於自家主場再下一城呢？

綜觀WTA東京巡迴賽，從1976年首屆開打至今已有42年的歷史了，在此賽事拿下最多冠軍紀錄的是去年退休的網壇名宿辛吉絲(Martina Hingis)，她共拿下5次WTA東京巡迴賽的冠軍頭銜，再來是拿過4次冠軍的美國好手黛文波特(Lindsay Davenport)，接著拿過3次冠軍的有兩位選手，其一是南美洲體育史上最佳女子網球選手莎芭提妮(Gabriela Beatriz Sabatini)，第2就是本屆的第1種子、目前世界排名第2的沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)，3次冠軍分別是2010年、2016年以及2017年，尋求3連霸的丹麥甜心絕對是擋在地主大坂直美和冠軍之間最大的障礙。

大坂直美與沃茲妮雅琪若是順利晉級，兩人將在4強賽碰頭，大坂直美球風頗具侵略性，擅於底線進攻並以快速強力的發球著名；沃茲妮雅琪就不一樣了，她的防守非常有一套，預判落點精準加上敏捷的移動能力，偶爾搭配出乎對手意料地反擊令人防不勝防。翻開歷史對戰，大坂直美與沃茲妮雅琪曾於2016年的WTA東京巡迴賽以及2017年的WTA義本巡迴賽有過兩次對戰，兩次對戰的結果都由沃茲妮雅琪以2:0取得勝利，建議喜歡運彩的朋友們瞄準正確比數的玩法賠率較高。

(中時電子報)