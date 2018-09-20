《時來運轉》運彩報報 - 季末關鍵終週 歸隊傷兵一覽

2018年09月20日 17:00 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒例行賽即將進入最後一週賽程，各分區居冠與競爭外卡球隊多多少少都有傷兵人員的異動，本週帶您快速瀏覽這些選手的動態，同時知悉投注時能參考的方向：

MLB季末重點歸隊傷兵

上表共列出10支球隊主力球員傷兵近況，唯一陣容未受影響的就是今年的大驚奇勇士，以勇士強勢的攻守內容來看，在仍不被看好具備充足季後賽經驗前提下，「冠軍」玩法賠率可能仍算偏高，相當適合在季後賽開始前大膽加碼。

要鎖定「大分」出線的隊伍，多和重要打者傷癒歸隊有關！紅襪超級開路先發貝茲已經兇猛了整個球季，預估季後賽仍將持續火燙手感；小熊則是極需要席瓦伯的長打火力挹注，來確保中區或外卡的競爭地位，遇有這兩隊比賽，可先關注先發陣容是否列入這些打者，作為投注大小的選擇依據。

「小分」和「和局」當然與投手壓制能力有直接關聯！洋基終結者查普曼、運動家優質先發卡希爾、太空人可擔任長中繼的麥庫勒斯，都會是最後階段乃至真的進入季後賽時球隊重要的投手戰力，場中投注看到他們出賽時，心裡應該有底該怎麼買了。

最後看看跟比賽勝敗有關的玩法：印地安人一投一打兩大戰力歸隊不說，他們還都是有豐富季後賽經驗的球員，因此當然可持續鎖定「讓分」的較佳賠率。至於競爭激烈的國聯中，道奇、紅雀算是表現近況較為穩定的團隊，在牛棚戰力又有好消息傳出的同時，當然增添「不讓分」勝出機率。

MLB季後賽10月開打後，台灣運彩表示，將提供更多精彩賽事可作為單場或場中投注，屆時也歡迎球迷彩迷繼續鎖定購買！

(中時電子報)