彰化縣媽祖聯合遶境系列活動 23日要登場

彰化縣長魏明谷20日與縣內11間宮廟代表齊聚芳苑普天宮為即將登場的彰化縣媽祖聯合遶境活動暖身。（鐘武達攝）

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彰化縣政府20日在芳苑普天宮為即將登場的媽祖聯合遶境活動宣傳，九天民俗技藝團與藝人林宗興為活動暖身開場。（鐘武達攝）

「2018彰化縣媽祖聯合遶境」系列活動將從23日熱鬧到10月6日，縣府20日在芳苑普天宮舉行宣傳記者會，九天民俗技藝團氣勢磅礡演出暖場，接著縣長魏明谷與11間宮廟代表「抽好籤祈福」，預告活動即將展開。

魏明谷表示，彰化縣媽祖將於30日起駕展開6天5夜的聯合遶境，這是在地宗教文化盛事，縣府會與大家一起把媽祖文化發揚光大，歡迎各界踴躍參與。

魏明谷順勢發表對芳苑的政見與期許說，縣府將挹注經費在芳苑興建全台第1座「海空步道」，王功的建設將延伸到普天宮、甚至鹿港國家歷史風景區，串連彰化沿海的觀光景點，繁榮地方。

彰化縣媽祖聯合遶境祈福活動由11間宮廟聯合辦理，今年第11年剛好滿1輪，芳苑普天宮擔任爐主宮廟，副主委洪松林說，經擲筊請示媽祖擇定30日起駕，11間宮廟媽祖將提前於23日齊聚普天宮作客。

29日起駕晚會，將由九天民俗技藝團、彰化南瑤宮哨角隊、南美聯誼社將軍陣、昇動舞團及知名藝人瑪利亞、林宗興、劉福助、蔡義德、謝金晶、陳隨意、黃思婷、翁立友等與民同歡，並宣告遶境正式展開。

(中時 )

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