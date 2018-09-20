彰化縣媽祖聯合遶境系列活動 23日要登場

2018年09月20日 16:58 中時 鐘武達

彰化縣政府20日在芳苑普天宮為即將登場的媽祖聯合遶境活動宣傳，九天民俗技藝團與藝人林宗興為活動暖身開場。（鐘武達攝）

「2018彰化縣媽祖聯合遶境」系列活動將從23日熱鬧到10月6日，縣府20日在芳苑普天宮舉行宣傳記者會，九天民俗技藝團氣勢磅礡演出暖場，接著縣長魏明谷與11間宮廟代表「抽好籤祈福」，預告活動即將展開。

魏明谷表示，彰化縣媽祖將於30日起駕展開6天5夜的聯合遶境，這是在地宗教文化盛事，縣府會與大家一起把媽祖文化發揚光大，歡迎各界踴躍參與。

魏明谷順勢發表對芳苑的政見與期許說，縣府將挹注經費在芳苑興建全台第1座「海空步道」，王功的建設將延伸到普天宮、甚至鹿港國家歷史風景區，串連彰化沿海的觀光景點，繁榮地方。

彰化縣媽祖聯合遶境祈福活動由11間宮廟聯合辦理，今年第11年剛好滿1輪，芳苑普天宮擔任爐主宮廟，副主委洪松林說，經擲筊請示媽祖擇定30日起駕，11間宮廟媽祖將提前於23日齊聚普天宮作客。

29日起駕晚會，將由九天民俗技藝團、彰化南瑤宮哨角隊、南美聯誼社將軍陣、昇動舞團及知名藝人瑪利亞、林宗興、劉福助、蔡義德、謝金晶、陳隨意、黃思婷、翁立友等與民同歡，並宣告遶境正式展開。

(中時 )