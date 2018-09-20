高師大、高榮合組研究團隊 致力類鼻疽防疫

2018年09月20日 17:11 中時 林宏聰

豪雨不僅可能帶來水患，也會增加與環境、氣候相關的本土類鼻疽感染機率，有鑑於此，國立高雄師範大學教授陳亞雷、助理教授許惇偉與高雄榮民總醫院感染科主任李欣蓉、醫師蔡宏津、內科部主任陳垚生、內科部博士薛斐丹等人合組研究團隊，邀全球相關防疫專家跨國研究，明年初更將於高雄舉辦國際類鼻疽研討會，共商極端氣候下類鼻疽防疫最佳策略。

高師大校長吳連賞對研究團隊表達高度肯定，表示在學界、醫界結合研究下，可望更有效提升類鼻疽防疫能力。

團隊指出，類鼻疽是深藏於土壤的細菌，經皮膚傷口接觸或吸入而致病，症狀包括發燒、肺炎、多重器官膿瘍與敗血症等，高師大與高榮團隊多年研究發現，台灣南部某些山與山形成特殊天然地理屏障，如遇豪大雨又出現強風，雨水可將深層土壤的細菌沖刷至地表，在由強風吹至某些地區，更由於地理屏障阻斷空氣微粒向南蔓延，而造成部分區域類鼻疽發生率高於高於其他地區約5至10倍，這是全球第一個發現地形配合氣候加速類鼻疽疫情的研究，已發表於《PLOS被忽視熱帶疾病》熱帶醫學著名期刊。

高師大與高榮研究團隊強調，大部分的人具有抵抗力，不易被感染類鼻疽，民眾只要戴上口罩，就可以在風雨後阻斷類鼻疽傳染源入侵，而且即使感染，只要即早就醫，正確使用抗生素治療均可痊癒。

(中時 )