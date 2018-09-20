新式「吸石清雷射手術」 無傷口、疼痛感低病患最快隔天出院

2018年09月20日 17:12 中時 魏怡嘉

天氣熱，流汗多、尿量少，泌尿科腎結石求診患者明顯增加4～5成，傳統腎結石治療以開刀取出、經皮腎穿刺手術及體外震波碎石手術等為主，但都無法排除感染風險，病患亦多感疼痛，新光醫院引進新式「吸石清雷射手術」，以軟式內視鏡進入腎臟，若結石太大，得以用雷射碎石後再將碎石吸出，不僅無傷口、病患疼痛感低，且最快隔天就可出院。

新光醫院外科部部長黃一勝表示，傳統的尿路結石治療有兩種方式，一種為體外震波碎石術，其利用震波從體外將結石擊碎，術後需大量的喝水讓結石隨尿液排出人體，但結石碎片在排出的過程中，可能會刺激輸尿管，引起腎絞痛，其手術的成功率只有7～8成左右，僅適用於0.5～2.5公分的結石患者，若過度肥胖、2.5公分以上結石及孕婦患者就不適用。

另一種則為經皮腎穿刺手術，黃一勝指出，其屬於侵入性手術，醫師將導管由後腰部穿刺進入腎臟內，建立一個通道，之後再利用儀器將結石震碎取出。術後需插入腎臟導管及導尿管且住院5～10天觀察。手術的成功率雖高達9成，但術後有大量出血或是感染的風險明。

「吸石清雷射手術」則是藉由將具專利技術的吸石清導管從尿道經輸尿管放入腎臟，再藉高階軟式輸尿管腎臟內視鏡看結石狀況，軟式內視鏡可隨意轉彎高達270度，治療腎結石零死角，若發現結石後，可以雷射擊碎結石，再利用手術內的負壓裝置讓導管產生吸力，如吸塵器般的吸出打碎的結石，整體過程無需進行腎臟穿刺，大幅降低腎臟出血及手術對於身體的傷害，吸石清導管費用約4萬。

黃一勝醫師強調，針對「結石2.5公分以上」、「做過多次體外震波碎石術仍無法有效排出碎石」及體外碎石後仍不易排出的「腎下盞結石」這三大族群患者，更應考慮用「吸石清雷射手術」。診間曾有一名患者，因腰痛、血尿就醫，檢查發現左腎有2.5公分以上的鹿角形結石，因不想開刀治療，特地從新加坡回到台灣採用最新「吸石清雷射手術」，90分鐘內的手術即完全清除結石，為腎結石病患另一治療選擇。

(中時 )