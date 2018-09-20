女星大爆真心話 「花男人的錢才叫被愛」被戰爆！

女星程莉莎一番「花男人的錢才叫被愛」，愛情觀真心話引發論戰。(取材自程莉莎微博)

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中時電子報

演出知名電視劇《太祖秘史》、《大碼頭》的中國大陸女星程莉莎，2002年因合作拍戲與男星郭曉東迸出愛火，交往5年步上紅毯，婚後育有1子，更在2011年獲得中國家庭日「年度家庭榜樣獎」，婚姻生活幸福為人所艷羨，最近夫妻倆一同參加真人秀，程莉莎在過程中大爆自己的感情觀真心話，說出「花男人的錢才是被愛」一席話，在網路上掀起論戰。

結婚多年的程莉莎夫妻作客真人秀《妻子的浪漫旅行》，在最新一期節目中，程莉莎玩真心話大冒險，抽到「我養你是蜜糖還是匕首」這個題目，她秒回是「蜜糖」，也坦言自己一直被老公養著，不是她不掙錢，而是「女人要花男人的錢才叫被愛」，也說跟郭曉東領證結婚後，老公所有財產及金融卡就全權交給她了。

對於程莉莎的感情價值觀，郭曉東非但不反駁，還認同表示自己的觀念就是婚後該把錢全交給老婆管，「愛就應該用力的愛，養就該徹底的養」，夫妻倆的言論引發爭議，有人嘆程莉莎嫁對好男人，但也說女人要的其實是承諾而不是錢，況且男人也喜歡讓自己的女人仰賴，但也有許多網友不服，認為程莉莎的愛情觀相當過時，這時代的女人不該活得這麼窩囊，好似沒了男人就不能活的樣子，反嗆「那男人也該花女人的錢才叫被愛」。

(中時電子報)

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