旅遊書調查看喜好！台灣人最愛去是這些國家

2018年09月20日 17:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

村上春樹：「不確定為什麼要去，正是出發的理由。」週休二日、樂活風盛行！近年來國人海外旅遊比率漸增！然旅行不只玩，出發前也要慎做功課！除了上網比價、買機票，如能帶本旅遊書，沿途查訪景點、觀察地圖，也能工欲善其事，必先利其器！網路書店調查，旅遊書購買對象是青壯年，最喜歡東北亞、歐洲次之

TAAZE讀冊生活觀察旅遊書趨勢發現，相較於背包客步行旅遊，近年陸續出現騎腳踏車、開車、如何搭巴士等特定交通工具代步的旅遊書，旅者喜歡看的旅遊書以東北亞掄元，歐洲為榜眼，主題旅遊書排第三、台灣地區第四，東南亞屈居第五。

購買旅遊書者以青壯年為主，年齡層分佈：31 ~ 40歲占44%，21 ~ 30歲占26%，41 ~ 50歲占19%，男女比例則是29%：71%。顯示出青壯年在工作之餘，也有計畫的為自己或家人安排國外行程，而行前旅遊書是做功課必備。

經調查已過一年的旅遊書銷售，TAAZE讀冊生活公佈紙本新書暢銷前十名：《因為尋找，所以看見》、《流浪日記》、《沖繩彭大家族自助錦囊》、《不多走冤枉路！不多花一毛錢！》、《 Taipei-The MICHELIN Guide 2018 台北米其林指南》、《跟著943超值玩日本》、《第一次沖繩親子自由行好好玩》、《京都通の旅遊首選》、《吳哥之美》、《山口，西京都的古城之美》。

旅遊類二手書暢銷前十名：《不多走冤枉路！不多花一毛錢！》、《徒步中國》、《歐遊情書》、《台北挑剔指南（中英文對照）》、《絕美日本》、《 旅行的藝術》、《首爾就該這樣慢慢玩（2）》、《 左京都男子休日》、《 因為尋找，所以看見》

旅遊類電子書銷售前十名 ：《男X男自由行：東京》、《我愛日本購物失心瘋》、《台北捷運小旅行【大台北區5線+機場線】半日X單日悠遊提案》、《日本一城一食》、《男X男自由行：關西（大阪、京都、神戶）》、《因為尋找，所以看見》、《北海道親子遊》、《京阪神攻略完全制霸2018》、《東京無料》、《加拿大》。

綜觀以上在旅遊類書籍中，《因為尋找，所以看見》出現在新書、二手書、電子書的前十名榜單。可見旅遊書除了旅遊指南、景點介紹之外，有文學典故、人文背景、地方特色，甚至靈魂探索之旅，也是深受文青歡迎的。

TAAZE讀冊生活根據文青旅遊定位，與contiki合作，策劃出「和全世界做朋友」旅遊書展。不論旅者行程規劃是勇闖冰島極光、衝浪、紐西蘭、俄羅斯、蘇格蘭與愛爾蘭、北歐、歐洲、美西、南美、加拿大與洛磯山脈、美加全覽，展出的書以不同的視野呈現，例如冰島部份，推出從冰島的斯奈佛斯火山口開始的《地心歷險記》、冰島作家著作並獲冰島文學獎的《光陰之盒》之類的書籍，不論是小說、電影情節、人文、歷史或故事，石頭堆都變成朝聖地。

(中時電子報)