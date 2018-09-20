屏東》恆春鎮長參選人「阿龍師」 踢爆公所主祕公車私用

恆春鎮長參選人「阿龍師」鄭文龍（左）繼月初到屏東地檢署按鈴控告敵手、即現任鎮長盧玉棟涉期約賄選後，20日又大動作踢爆公所主任祕書王崇信公車私用。（謝佳潾攝）

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恆春鎮長參選人「阿龍師」鄭文龍（左）繼月初到屏東地檢署按鈴控告敵手、即現任鎮長盧玉棟涉期約賄選後，20日又大動作踢爆公所主任祕書王崇信公車私用。（謝佳潾攝）
鄭文龍指出，爆料者拍到王崇信開公務車去買彩券。（謝佳潾翻攝）
鄭文龍指出，爆料者拍到王崇信將公務車開回家。（謝佳潾攝）

年底大選將至，各種爆料紛紛浮出檯面，屏東縣恆春鎮長參選人「阿龍師」鄭文龍繼月初到屏東地檢署按鈴控告敵手、即現任鎮長盧玉棟涉期約賄選後，20日又自稱「深喉龍」大動作踢爆公所主任祕書王崇信公車私用，不僅質疑盧的領導能力，還要求檢調單位調查。

鄭文龍指出，他獲1名張姓女子爆料王崇信公車私用，並握有影片等資料，影片上很清楚地拍到王不僅開著公務車上下班，還開去辦私事，如買彩券、到小吃館訪友等，依照法律規定「公務車只能公務使用」，顯然有違反規定的疑慮。

「把公務車當私家轎車在使用，這不是祕密！」鄭文龍說，王崇信的行事作風有如鎮長，若由他當鎮長，絕不允許「地下鎮長」的事情發生，不管人事或工程都會攤在陽光下受檢驗。對此，鎮公所回應，公務車由主祕全天候使用是經公務車管理使用要點簽核過的，一切依法行政。

但鄭文龍強調，鄉鎮公所公車私用的情形，檢調單位都很重視，屏東某鄉鎮長和祕書就因把公家車當作私家轎車使用，而被以貪瀆罪名交保，因此，王主祕是否也涉及公務員貪瀆，還請檢調單位調查。

鄭文龍廚師出身，人稱「阿龍師」，自登記參選恆春鎮長後，相當積極投入選戰，他說，此次爆料是按鈴控告後的「深喉龍2.0版」，之後還會有，因為不少民眾敢怒不敢言，直到他參選後才敢爆料。

(中時 )

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