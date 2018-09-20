念茲在茲的守護 921十九週年追思祈安大會

2018年09月20日 17:21 中時電子報 綜合報導

由內政部、臺北市政府指導，地藏悲願基金會、花蓮太魯閣祥德寺主辦，台北地藏禪寺承辦，花蓮縣佛教會協辦之護國息災．慈心關懷超度「追思921十九週年暨華航空難、阿里山小火車、SARS、桃芝、納莉颱風、八八水災、臺南花蓮強震等罹難同胞得生善處祈安大會」，於9月15日在台北地藏禪寺隆重舉行，當天與會長官貴賓有指導單位內政部張簡任視察、臺北市政府蔡顧問、臺北市林議員、陳議員、徐議員、新北市許議員、桃園市黃議員、友邦國駐華大使、外交部劉科長、農委會朱專門委員、交通部謝科長、士林區公所江所長、軍醫警消單位代表、九二一罹難家屬、高雄氣爆區住戶、各區里長、各大機關、工會、社團理事長、各工商學界及海內外各地等代表均踴躍出席，場面清淨莊嚴。

祈安大會在台北地藏禪寺隆重舉行，各界均派代表參與，場面莊嚴。

歷年持續不輟舉辦921追思祈安大會，乃緣於地藏悲願基金會創辦人暨台北地藏禪寺住持地皎導師恩師上人，深懷悲智願行之菩薩精神，立足臺灣，關懷天下拔苦與樂的慈憫心，念茲在茲的守護斯土斯民。

近年來，世界各地發生嚴重的地震、水患、颱風、疫情等重大災難頻傳，非常需要一股強大的祈願與深邃的祝禱，藉由歷年舉辦921追思祈安大會，結合政府與民間，不分族群，跨越領域，廣邀海內外各界人士共同參與，企盼以此盛會滙聚同心、同願、同德、同行的力量，一起祈求四時無災，祝願天下祥和。

臺灣是個板塊交集地震頻仍、乾旱與水澇交替發生的辛苦國度，地皎導師恩師上人時常鼓勵現今眾生發心勤做功德，以累積足夠的功德力，為避開共業環伺，廣發慈悲心，帶領大眾常行精進，誦經禮懺，恭持楞嚴神咒、地藏聖號、滅定業真言，並極力呼籲社會大眾減少殺生、茹素護生，希望一人影響十人，十人影響百人、百人影響千人、千人影響萬人，將千千萬萬人匯集而成的這股良善力量，推及世界各角落，祈願以此功德，迴向大地眾生共業減輕、地震減輕、災難減輕、化小化無。

古德云：災難由一念心感召而來、貪欲心感召水災、嗔恚心感召火災和戰爭，愚癡心感召風災、傲慢不平之心感召地震，這其中因緣環環相扣，因果絲毫不爽。由此可知，世間的災難是從每個人的內心造作而來，世間的災難離不開這一念心，我們想要趨吉避凶、轉禍為福，不要招感這些災難，就一定要好好觀照這一念心。

當災難發生時，人的生命在大自然面前顯得如此渺小，當我們明瞭人生無常與因緣果報，就不該空耗生命於毫無意義之境。因果固然可畏，卻也讓倖存的人們懂得把握契機，學會改變命運的方法。我們唯有深信因果、戒殺護生、積功累德、諸惡莫作、眾善奉行，才是否極泰來、平安吉祥的根本之道。

(中時電子報)