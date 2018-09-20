萌主子有靈性 OL歡喜當貓奴

飼主甘家諭1年半前透過好友領養貓咪「娜娜」。（李怡萱攝）

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中時
李怡萱
娜娜愛撒嬌又有靈性，讓飼主甘願成為「貓奴」。（李怡萱攝）
娜娜愛撒嬌又有靈性，讓飼主甘願成為「貓奴」。（李怡萱攝）

綽號「大大」的甘家諭，大學畢業後隻身在台北租屋工作，1年半前透過好友領養貓咪「娜娜」，生活中增添許多溫情又有趣的事情。大大表示，就算下班後滿身疲憊，但只要回家打開門就能看到「娜娜」湊到腳邊迎接，還會一起玩耍，就能讓她忘記一天的煩憂。

大大說，娜娜陪伴她1年半了，當初只是想有個寵物陪伴而認養牠，沒想到後來真的成了知己，娜娜似乎很懂得她的心境，只要看她露出疲態，就會跑到身邊靜靜坐著，還會故意吃定她不會生氣，故意在床上尿尿或便便以示沒人陪的不滿，種種舉動就像小孩子，雖然淘氣卻非常貼心。

此外，娜娜雖然會固定在貓砂盆尿尿、便便，但愛橫衝直撞的習性，還是會讓大大感到困擾，經常把家裡的家具撞到東倒西歪，或是纏著衛生紙到處跑。但娜娜很會撒嬌，只要做錯事就立刻跑到主人腳邊磨蹭討摸摸，讓她直呼「裝乖本事一流，想生氣都沒辦法！」

至於是否會想再養一隻貓咪陪伴娜娜？大大笑稱，娜娜完全沒有外表「高冷」，家裡曾有其他貓咪借住，娜娜不但不吃醋，還會纏著其他貓咪要一起玩，讓「訪客」不堪其擾。不過目前工作忙碌，還沒有再養其他寵物的想法，只要能回到家看看「娜娜」，就已經是生活中最大的療癒了！

(中時 )

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