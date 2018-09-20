中寮龍眼林福利協會19周年感恩活動 愛心民眾黃明賜贈3輛送餐機車

2018年09月20日 17:28 中時 楊樹煌

▲中寮龍眼林福利協會理事長蘇如輝致贈感謝狀給機車行老闆許慶風（右）。（楊樹煌攝）

▲中寮愛心活力站與樂齡學習中心的老人們，表演精彩舞蹈節目，向平日關照他們的愛心人士表達感恩之情。（楊樹煌攝）

自921震災起，肩負起照顧中寮弱勢長輩工作的龍眼林福利協會成立19周年，今20日舉辦感恩活動，會中長期關注龍眼林協會的愛心人士黃明賜等，特別捐助餐具、廚房用品、加菜金，並致贈3輛送餐用的全新機車，讓愛延續，愛心活力站的老人與樂齡學習中心的老人亦表演精彩節目表達感恩之情，場面溫馨。

龍眼林福利協會成立已19周年，愛心人士黃明賜在去年經由協會理事蕭同宏轉介，得知中寮有個默默耕耘的協會，前往協會經理事長蘇如輝及廖總幹事簡報後即當場捐款，兩年來黃明賜並邀集所屬社團鱸鰻特攻隊社長劉佳憲、轆龍社民俗技藝團，並號召賴社群好友們不時的持續捐款與捐贈物資，希望讓老人送餐業務能夠持續。

今年黃明賜獲知送餐機車，每天長途使用，每日至少要跑約120公里，頻出狀況，便邀集網路好友購買3輛全新機車，要捐贈給龍眼林福利協會，希望增加工作人員安全性與便利性，讓送餐業務能繼續，造福偏鄉老人、讓愛延續！

黃明賜購買機車的慶風機車行老闆許慶風，得知購買機車的善行義舉，除自動配合捐助領牌及運輸費用，並加碼捐贈全新送餐機車的輪胎，避免因長途跋涉，輪胎損壞，造成意外發生。

今天適逢龍眼林福利協會成立19周年並舉辦感恩活動，同時辦理捐贈議式，會中受照顧的活力站老人及樂齡學習中心的老人們，特別表演舞蹈等精彩節目表達感恩之情，讓會場充滿感人又溫馨的氣氛。

(中時 )