基隆長庚醫院前停車場破爛髒亂 設施不良招民怨

2018年09月20日 17:29 中時 張穎齊

基隆長庚醫院前停車場，用來作為防護車輛的「車輪擋」設施，因設計得太高、品質粗糙，導致很多民眾倒車時，愛車底盤慘被磨損。（張穎齊攝）

基隆長庚醫院前停車場，環境髒亂，疏於維護，令居民怨聲載道。（張穎齊攝）

基隆長庚醫院前停車場，環境髒亂、設備粗糙，疏於維護，民代請來了市府及業者到場現勘，要求盡速改善。（張穎齊攝）

基隆長庚醫院前停車場，路面破爛又髒亂，且原本作為防護車輛的「車輪擋」設施，因設計得太高、品質粗糙，導致許多民眾的車輛倒車時被「A」到，冤枉地花上一筆修護費用，當地里長多次向業者反映卻未有下文，經基隆市議員洪森永邀集民政處出面協調下，業者對此承諾願意檢討改善。

「有夠糟糕！」基隆市安樂區鶯安里長謝偉仁表示，停車場被垃圾丟得亂七八糟，且根本沒有在維護，不僅環境髒亂、地面破爛，用水泥做成的車輪檔也不堅固，不僅磨損到倒車的車輛，還東倒西歪，業者都視若無睹，從來不整理。

當地居民則抱怨連連，痛批「台灣這麼賺錢的一級醫院，附設的停車場卻搞成這麼糟糕，院方或市府應該要好好督促停車場業者，否則有失門面！」另一名黃姓市民則憤慨表示「醫院附近的停車空間不足，每次只能到這裡停車，但好幾次都被這個車檔磨到底盤，路爛了也不鋪平，爛透了！」

洪森永表示，業者務必維護好停車場環境，該修繕的設備要修繕，他要求市府要將會勘記錄列入重點，並進行考核機制，若廠商再沒有改善，那就要將這家廠商列入「基隆市不受歡迎的廠商」。

業者回應，將會每天指派清潔人員來清掃，並會不定期巡視、督導。民政處自治事業科長林金鎮則表示，這處停車場是市府委外給民間經營，雖然業者有再做定期維護，但確實還做得不夠，市府基於主管機關的督導立場，會督促業者做好環境管理，並檢討設備不足與缺失，今年10月將重新招標，會將檢討的內容列入公告。

(中時 )