領陸居住證擬縮公民權 吳敦義：可登記、但不能隨便剝奪人權

2018年09月20日 17:27 旺報 潘維庭

行政院20日表示，針對申領大陸居住證的國人，將朝會管制、限縮部分公民權，但管制程度正在研擬中。國民黨主席吳敦義20日受訪時表示，他認為申領大陸居住證者在國內登記「並不過分」，但不能隨便剝奪台商人權，政府應好好跟台商朋友溝通、了解狀況，「不要魯莽做決定」。

吳敦義是在國民黨「立法實務研討會」後受訪時做上述表示。對於政院擬縮限申領對岸居住證人士的公民權，他認為「這恐怕還有針酌餘地」。吳敦義認為，若申領居住證，在國內登記並不過分，但不能妨害當事人在國內的權益。

吳敦義指出，若在大陸申領居留證，沒在對岸有投票，就沒有主權的問題；若只是台商登記居住在那裡，「他並沒有變心啊！也不是兩邊都行使投票權」。

他認為，政府可以對申領居住證者做登錄，但不能說，若在大陸申領居住證，就取消他的投票權、居住權益，不要那麼魯莽就做這種決定。

吳敦義建議，政府要好好跟台商商量、好意去談，了解若取得大陸居住證後，能獲得什麼權益，權益不能重覆享有；若只是居留，如台商想就近照顧事業，「何必剝削他既有的基本人權，他沒有在大陸參選什麼公職」。

他認為最好的方法，是政府跟台商朋友詳加討論，畢竟每年都有春節、端午、中秋台商餐敘活動，好好溝通商量後再做決定，「不要隨便剝奪台商基本人權」。

(旺報 )