「清華校花」飯局舔奶極樂片瘋傳 起底！藏心酸內幕

2018年09月20日 17:30 中時電子報 吳玫穎

首席分析師馬軍玩開了，舔男子奶。(取自微博)

廖蕾身世被起底，出身清寒貧苦之家。(取自微博)

大陸方正證券27歲美女分析師廖蕾，外型與頭腦兼具，當年在就讀清華大學時期，除了是學霸，還是赫赫有名的校花。近來網路瘋傳一段她與首席分析師馬軍飯局玩開舔奶影片，被指有為《新財富》雜誌最佳分析師評選拉票之嫌，兩人也因此被取消參評資格，一同被停職調查中。

陸網瘋傳一段「方正證券另類飯局」影片，只見穿著黃衣服的首席分析師馬軍與一男子疑似酒過三巡玩開了，直接開舔對方胸部，而廖蕾也和另一男子有親密舉動，獻吻又摟摟抱抱。

不過廖蕾也有滿腹委屈，喊冤這只是朋友聚會，飯局上的人基本上都沒投票權，早前陸媒也披露，廖蕾曾在群組內解釋稱拍攝角度容易造成誤會，「為拉票都睡上去了」是惡意揣測。

同時廖蕾也被陸網友起底出身自清貧之家，媽媽是清潔工、爸爸癱瘓，靠自己的努力一步一步求學工作，感嘆這也是廖蕾為了打破「階級壁壘」所付出的代價，對此一說，網友看法兩極，「純朋友聚會這種玩法，這種格調也真是太低了……這些還是所謂的精英人士，呵呵」、「利益交換就利益交換，別那麼多理由」、「家庭值得同情，作風值得譴責」、「還是不懂為什麼那個男的要舔奶子…」、「想起了一句話：風光的背後不是滄桑，是骯髒」。

(中時電子報)