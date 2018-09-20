「清華校花」飯局舔奶極樂片瘋傳 起底！藏心酸內幕

美女分析師廖蕾極樂飯局偷拍片在網上瘋傳。(取自微博)

友善列印
中時電子報
首席分析師馬軍玩開了，舔男子奶。(取自微博)
廖蕾身世被起底，出身清寒貧苦之家。(取自微博)

大陸方正證券27歲美女分析師廖蕾，外型與頭腦兼具，當年在就讀清華大學時期，除了是學霸，還是赫赫有名的校花。近來網路瘋傳一段她與首席分析師馬軍飯局玩開舔奶影片，被指有為《新財富》雜誌最佳分析師評選拉票之嫌，兩人也因此被取消參評資格，一同被停職調查中。

「清華校花」驚爆遭同行妒忌 飯局舔奶1分鐘影片瘋傳

陸網瘋傳一段「方正證券另類飯局」影片，只見穿著黃衣服的首席分析師馬軍與一男子疑似酒過三巡玩開了，直接開舔對方胸部，而廖蕾也和另一男子有親密舉動，獻吻又摟摟抱抱。

不過廖蕾也有滿腹委屈，喊冤這只是朋友聚會，飯局上的人基本上都沒投票權，早前陸媒也披露，廖蕾曾在群組內解釋稱拍攝角度容易造成誤會，「為拉票都睡上去了」是惡意揣測。

同時廖蕾也被陸網友起底出身自清貧之家，媽媽是清潔工、爸爸癱瘓，靠自己的努力一步一步求學工作，感嘆這也是廖蕾為了打破「階級壁壘」所付出的代價，對此一說，網友看法兩極，「純朋友聚會這種玩法，這種格調也真是太低了……這些還是所謂的精英人士，呵呵」、「利益交換就利益交換，別那麼多理由」、「家庭值得同情，作風值得譴責」、「還是不懂為什麼那個男的要舔奶子…」、「想起了一句話：風光的背後不是滄桑，是骯髒」。

(中時電子報)

港姐葉蒨文曬高衩泳裝 屁股蛋露… 李懿大腿被狗咬傷 推廣花東觀光…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。