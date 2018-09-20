台人領居住證 陸委會：擬修法未來或不能擔任機敏公職

2018年09月20日 17:31 工商 賴瑩綺

針對行政院20日提出申領居住證的台灣人公民權或將限縮，陸委會發言人邱垂正同日回應指出，考量大陸片面核發居住證是具有高度的政治圖謀的統戰作為，陸委會正研擬兩岸條例的相關修法草案，朝兩方向：建立申報機制及完善安全管理的配套措施前進。

值得注意的是，為落實申報制度，草案將研擬依照違法義務的行為樣態，配套處以不同程度的行政罰鍰。為完善安全管理配套措施，申領居住證的台灣人未來或將不能擔任機敏公職。但邱垂正強調，還要廣泛徵詢意見。

邱垂正20日表示，考量陸方片面核發居住證給予台灣民眾是一項企圖透過社會經濟融合，削弱我方主權，具有高度的政治圖謀的統戰作為，已實質改變兩岸人民身分區隔處理的我方法治現狀，也打破原先單一身分制，模糊兩岸實質與心理的界線。中共政權藉居住證繼續改變台海現狀，擴大在國際法與國內法對台的管轄正當性 ，企圖改變現狀成為常態使之無法逆轉，我政府必須嚴肅面對。

邱垂正指出，陸委會為此正研擬兩岸條例的相關修法的草案，方向是：第一，建立申報機制，設立持領居住證民眾的申報義務，並將依照違法義務的行為樣態，配套處以不同程度的行政罰鍰，以落實申報機制。

第二，是完善安全管理的配套措施，對於台灣民眾領用中國大陸所核發的居住證件 陸委會已會同相關主管機關，不斷徵詢專家學者以及社會各界的意見，積極研議包括限縮公民權，例如擔任機敏公職，做出必要範圍的限制等做出嚴密的安全管理的措施。邱垂正說，陸委會將在政策面及法制面進一步做好安全防線，並降低中共對台政治操作的可能風險。

針對行政院說明要限縮公民權的方向上，邱垂正進一步解釋，目前還在徵詢各界的意見，包括程度、範圍、深度、強度等等都要廣泛偵詢各界意見。因為台灣是自由民主社會，各界的意見跟建議都需要被重視，因此對於居住證後續的因應作為，陸委會將廣泛聽取各界意見，包括朝野政黨、專家學者以及在大陸長住的台灣民眾，包括台商、台幹、台師、台生等等的意見。同時，也將透過民調，及下鄉座談廣泛充分徵詢各界意見。

邱垂正強調，此事影響深遠，必須凝聚社會共識，在國家安全利益及人民權益之間找出最佳的平衡點與最大公約數，因為相關修法涉及各機關權責，陸委會也會充分會商相關機關積極研議。

(工商 )