OK mart秋季鮮食上市 台、日、泰、義口味任選

2018年09月20日 17:42 工商 劉馥瑜

時序入秋，OK mart推出「臺南風味意麵」、「日式豚骨拉麵」、「椒麻雞便當」、「鮭魚奶油義大利麵」4款秋日溫暖鮮食新品，有台、日、泰、義4種口味，以多樣化的濃郁風味供消費者選擇。據OK統計，新品上市至今，已帶動整體鮮食業績成長近1成，估計在氣溫轉涼及新品刺激下，秋季鮮食業績可望有約2成的增長。

OK mart介紹，「臺南風味意麵」以燙過的意麵搭配上青菜和滷蛋，淋上些許滷肉醬汁，味道樸實，簡單的湯頭卻能唇齒留香，是秋日的溫暖系美味；香醇濃郁的「鮭魚奶油義大利麵」，則以營養的鮭魚作為主角，搭配Q彈義大利麵與濃醇的奶油白醬，3者融合出鮭魚鹹香白醬濃郁的口味與均衡口感。

此外，「椒麻雞便當」不僅夏天受歡迎，微辣的口味也適合秋日品嚐，以酥脆外皮以及多汁Q彈的雞腿肉，沾裹上酸、甜、辣的椒麻醬汁，讓人意猶未盡；還有「日式豚骨拉麵」，以濃郁的日式豚骨湯底，搭配日式叉燒及豐富配料，並使用蕎麥屋拉麵，使麵條口感Q滑勁道十足，亦是秋冬的熱銷款。

新品上市OK mart也推出嚐鮮價，臺南風味意麵290g，65元；椒麻雞便當340g，75元；鮭魚奶油義大利麵370g，75元；日式豚骨拉麵580g，89元。

(工商 )