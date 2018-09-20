中職》亟欲中止4連敗 中信打線大風吹

2018年09月20日 17:38 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

中信兄弟20日與Lamigo桃猿之戰的先發打序。（鍾亞芳攝）

為終止最近的4連敗，中信兄弟20日更動先發打序，將連4戰有安打表現的王威晨從開路先鋒調往第3棒，這也是王威晨職棒生涯首度擔任中心棒次，他笑說：「守備都可以當工具人了，打擊當然也可以。」

王威晨打職棒3年以來，僅在冬季聯盟打過中心棒次，本季20日賽前他打擊率3成26，且從7月20日開始的30場比賽，他只有2場比賽沒有安打，打擊手感穩定。

賽前得知自己要擔任中心棒次時，王威晨表示：「心情沒有太大不同，球隊最近比較不順，教練跟我討論過這件事，希望可以把球隊拉起來，我的想法也跟教練一致。」他還笑說：「哪天要我蹲捕手我可能才會嚇到吧。」

「打第3棒角色當然跟打第1棒不一樣，第3棒的打點圈的打擊機會比較多，一定要盡力把握住。不管打第幾棒都要做好自己的本分，贏球最重要。」王威晨說。

此役中信打線不只王威晨有變動，多擺在後段棒次的陳偉漢成為開路先鋒、林書逸改打第2棒，中信代總教練伯納（Scott Budner）表示，希望這樣的變動能改善上壘率，多堆積一點壘包。

王威晨目前在個人獎項部分，盜壘排行榜以40次穩居寶座，領先第2名的富邦悍將林哲瑄高達22次。安打王的部分則是以137支安打落後給138支安打的統一獅陳傑憲，陳傑憲目前為獅隊開路先鋒，若王威晨改打第3棒，可能會因為打擊機會變少而較為不利。

談及個人獎項，王威晨扼腕道：「我還是比較想要金手套啊！個人獎項就是自己跟自己比賽，我會努力，比賽都還沒結束，等到都比完了再來討論。」

(中時電子報)