李懿大腿被狗咬傷 推廣花東觀光「胯下破褲」被看光

李懿推廣花東觀光。（盧禕祺攝）

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李懿推廣花東觀光。（盧禕祺攝）
李懿大腿被狗咬傷。（盧禕祺攝）

伊林娛樂藝人李懿20日擔任交通部觀光局「2018玉富伸展台大地時裝秀」形象大使，名造型師李明川也帶領伊林模特兒進行走秀。李懿被發現大腿後側包紮，原來是日前與好友家的狗玩丟球時被狗兒不慎咬傷，她原不以為意沒處理，偏偏她是易發炎體質，直到傷口紅腫疼痛才就醫打破傷風、消炎針，醫師還勒令天天都得回診換藥。

李懿說，朋友家養了好幾隻大狗，很熱情跟她玩丟球，「是我丟太慢了，牠要我趕快丟，所以咬我褲子，但因為我穿的是非常貼身的貼腿褲，要不到褲子就咬到肉」，當說當下覺得痛，坐了一陣子就離開，擔心朋友內疚不好意思，所以她也沒跟朋友講，又因為忙工作，所以沒處理傷口，只有自己塗藥膏，結果兩三天後就發炎了。

由於大小腿都被咬傷，醫生交代不能碰水，所以她洗澡時為了避免碰到水，必須坐在浴缸邊緣，再把一條腿抬得超級高，靠在洗手台上，呈現一個腿張很開、超級醜的姿勢，她笑說：「幸好柔軟度還不錯！」

李懿這次為推廣花東觀光特地前往當地拍形象短片，自曝剛好那陣子身材較胖，又穿了一件沒有彈性的褲子，蹲下撿東西時便聽到「ㄆㄧㄚ」一聲，褲底大破洞，旁人嚇傻，她卻哈哈大笑，個性大剌剌的她原本心想反正內褲跟外褲都是藍色沒關係，只要「腿夾緊」就可以，還是經紀人要求她一定要先換掉，隔天再穿那套拍！她則自誇：「應該是我屁股太翹啦！」

(中時 )

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