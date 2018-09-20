清大生組賽車工廠團隊 赴日參加方程式大賽獲佳績

2018年09月20日 17:43 旺報 李侑珊

清大賽車工廠車手全套裝備。（程祥如提供）

清大學生自行組件賽車。（程祥如提供）

電車高壓電淋雨測試。（程祥如提供）

清大賽車工廠賽車。（程祥如提供）

由清華大學學生組成的「清大賽車工廠 NTHU Racing」，9月赴日本參與第16屆全日本學生方程式大賽，以自己打造的賽車迎戰，在來自全球共104組隊伍中，獲得電車第4名以及油車35名的成績，另外，清大賽車工廠也成為全台第一支獲得最佳效率獎及最佳設計圖獎的隊伍。

在清華大學工學院副院長林昭安的指導下，清大賽車工廠於2015年成立，今年邁入了第三屆，參與成員除了清大動機系同學外，也陸陸續續加入了清大電機系、物理系、數學系等等其他背景的隊員。

學生方程式賽車（FSAE）是由美國汽車工程師協會所舉辦的大型國際工程設計競賽，而亞太地區最具規模的全日本學生方程式，則是於2003年由日本自動車協會，以及諸多如HONDA，TOYOTA等等大型企業聯手合作創立。經過15年的發展，於2018年的賽事總共有104隊來自日本、台灣、泰國、奧地利、印尼等等海內外的隊伍，在位於靜岡的會場內同時集結了2000名以上對於賽車抱有憧憬與熱忱的學生，全日本學生方程式更是被譽為日本大學生三大賽事之一。

清大賽車工廠團隊學生、清大動機系大四程祥如表示，今年的清大賽車工廠陣容更是特殊，除了最一開始參加的汽油車組別之外，也是全台灣第一支同時挑戰電車組別的隊伍，技術及設計方面的挑戰對於學生而言又更上一層。

程祥如說，在這一年的時間內，車隊共分為車架、制動、流力、動力、電系、懸吊及轉向七個組別分頭進行各項的設計及加工，再經過密集的試車及車手訓練將車子與駕駛調整到最佳狀態，赴日參戰。

程祥如提到，初代電車的設計則是請教了多位師長與專業廠商，在國內完全沒有先例可以參考的情況下，學生團隊自行研發了電能管理系統、動力控制系統及安全斷電系統等所有電系組件，並於第一年參賽挑戰就獲得相當亮眼的成績。而清大賽車工廠團隊成員，於9月剛完賽歸國，團隊也馬上開始著手準備次代電車的設計與加工。

程祥如說，除了眾所矚目的初代電車之外，油車雖然已經進入第三代，但是清大賽車仍然不斷的精進著今年車子的設計，例如重新車身的懸吊幾何以達到更好的動態表現，並配合不同鋼材選用的全新車架設計，大大減輕車子的重量，提升了車子的整體性能。

程祥如最後提到，另外一個最醒目的新設計就是今年的油車加上了之前所沒有的前後尾翼的設計，如此在高速運行中的車身才能將空氣阻力降到最低，也更有專業方程式賽車的架勢。

(旺報 )