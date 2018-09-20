《中時晚間快報》最大白色恐怖 鹿窟事件 監委籲促轉會平反補償村民

2018年09月20日 17:41 中時電子報 綜合報導

◎最大白色恐怖 鹿窟事件 監委籲促轉會平反補償村民

監察院調查「1952年12月間臺灣發生『鹿窟事件』，究竟鹿窟山區、玉桂嶺及瑞芳是否真為『武裝基地』？村民是否遭受不當逮捕、濫刑逼供及不當審判致冤死或冤獄？多少被害人及其家屬迄今未獲平反、賠償或補償？均有深入瞭解必要」一案，監察院國防及情報委員會今通過監委高鳳仙、楊美鈴提案，將131位遭判決村民及49位遭刑求村民名冊函送促轉會處理。

◎秋節連假提前開跑 國5明天6-15點免收費

周六（22日）起進入中秋節連假，交通部首度規劃連續假期前（21）、後（25）日上午6至15時，在國道5號實施免收費優惠，觀察是否能有效減低假期中交通壅塞。

◎川普與國會加在一起 美專家：整副台灣牌可打

川普政府的友台舉措，被北京當局批評為打台灣牌，台灣和一些觀察人士也對台灣可能成為美中關係的籌碼感到擔憂。對此，前美國國防部長辦公室中國事務顧問博思科(Joseph Bosco)認為，台灣無需擔心，因為華盛頓手上擁有比北京更多籌碼，這對台灣更加有利。

◎羅大佑復刻八O年代風華 金智娟久違助陣

羅大佑每月舉辦一次「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會，本月主題「八O的重生」，在19日的演出中，他除獻唱多首久未演出的八零年代創作，並邀請同樣於八零年代發跡的金智娟擔任嘉賓，讓歌迷彷彿搭乘時光機回到當年。

(中時電子報)