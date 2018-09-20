海碩男網賽》搶十局壓制對手 王宇佐、許育修聯手進4強

王宇佐(右)和許育修(左)繼三太子盃後，海碩賽事也攜手晉級到雙打4強。(海碩整合行銷提供)

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中時電子報
／高雄報導
王宇佐(左)和許育修(右)在換邊休息時互相交換比賽心得。(海碩整合行銷提供)

儘管年紀相差14歲，但是拿著球拍上場，熱愛網球的心情以及求勝心都是一樣的！33歲的王宇佐和19歲的許育修，繼華國三太子盃國際男子網球挑戰賽打下4強佳績後，於高雄海碩男子網球公開賽再度合作雙打，兩人今天在8強賽奮戰將近一個半小時，以6：7(2：7)、7：6(7：2)、10：4打退澳洲山提蘭/英國瓦德，闖進4強。

賽後王宇佐指出，上次三太子盃有機會挑戰，可惜無法如願，這次再度攜手，賽前不預設成績，同樣秉持一場一場調整、打越多場越好的心情來面對比賽，「今天這場比賽整體感覺多少有被對方影響，對手有時相當拚、有時比較不積極，就提醒搭檔許育修把我們自己的節奏顧好，不要被帶著走。第一盤其實很有機會拿下，兩盤下來打得很接近，還好最後搶十有壓制住對手。」

王宇佐的職業網球生涯已經有17年多，去年打完三太子盃挑戰賽，就宣布要多陪家人、減少比賽，他透露，這段時間一直有在打球，只是沒像選手時期那麼多，海碩賽事之前的一、兩周有密集訓練，「我自己也想跟青少年選手互動多一點，所以還是會跟他們一起打，看能否幫他們做什麼，或是對台灣網球能做什麼，也享受和年輕人互動的過程。小朋友還不確定要做什麼，我想用過來人經驗告訴他們人生還很長，有很多選擇，主要接觸17到19歲的選手。」

(中時電子報)

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