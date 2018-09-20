立法院明天開議 國安修法5案列最優先法案

2018年09月20日 17:57 中時 張理國

立法院明天開議，行政院長賴清德中午跟綠委舉行便當會，敲定本會期優先法案清單。政院共提出116項優先法案，其中國家安全修法有5案被列為「最優先法案」，包含強化退職人員出境管制的「國家機密保護法」修正草案；關於退離職公務員赴中管制年限、重罰違法陸資，和台灣人民領中國居住證的「兩岸人民關係條例」3案修法；以及高科技營業秘密的「營業秘密法」修法草案。

被列為41項最優先法案的，還包括中央政府總預算、新經濟移民法等案，但行政院發言人Kolas Yotaka表示，有關增訂陸方居住證的修法還在部分研議中，陸委會還沒有送到行政院。另外，環團長期關注的礦業法，並不在前41項最優先法案中，只被排到第60案，可能與選舉考量有關。

政院提出的116項優先法案，共分為振興經濟相關修法24案、智慧台灣3案、綠能矽島、文化台灣5案、公義社會11案、幸福家園18案、政府能46案（含組織改造44案）、兩岸關係2案、國家安全6案，其中已送立院93案，未送立院有23案。

對於兩岸關係條例修正，Kolas 表示，政府要保護台灣的企業，也希望境外勢進入台灣時，必須受到相當程度的管制，不希望境外力量，透過訊息、媒體、投資企業或產業的手段，「溫水煮青蛙式」不斷滲入台灣，希望透過法律修正，可以讓行政機關有更多的法律工具，在面對這些疑似惡意、可能有政治目的來台灣的經濟活動，或政治活動都可以受到適度的管制。

而對於假新聞議題，賴揆也在會中責成政務委員羅秉成負責召集各部會討論，如何避免不實訊息，並聽取立委意見；政院也強調政府立場是捍衛新聞自由。此外，對於藍委揚言杯葛賴揆施政報告，Kolas也表示，希望立委冷靜、理性討論議題，不要因為張天欽個案就全面否認轉型正義的正當性。

(中時 )