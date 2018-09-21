雲林》藝文風、接地氣 競選總部風格大不同

2018年09月21日 07:04 中時 張朝欣

預發》雲林》李進勇（左）與張勝智（右二）的北港聯合競選總部迎請北港媽祖「接地氣」。（張朝欣攝）

年底投票日逼近，參選人陸續成立競選總部，雲林縣長參選人王麗萍的麥寮競選總部結合藝術文化，營造藝文沙龍公共空間，對手李進勇、張麗善則走傳統風，訴求寬敞明亮，提供選民聚會聊天場所，另一參選人林佳瑜牙醫師則計畫在其診所設立競選總部。

王麗萍長期關心生態、性別、文化議題，日前在麥寮鄉成立麥寮競選總部，其風格如同她在虎尾鎮經營的「虎尾厝沙龍」獨立書店，以充滿歷史痕跡的老舊小屋打造而成，不僅是競選總部，也是公共藝文空間。

王麗萍表示，麥寮競選總部保留小屋原貌，內部沒有過多的裝潢，只有2張桌子與椅子供民5眾泡茶聊天，斑駁的牆壁懸掛數幅記錄平民百姓生活的黑白照片，還有書櫃與一些大字報看板「用最簡潔的物件，進行最深刻的訴求」。

尋求連任的李進勇，則於雲林縣20鄉鎮市與民進黨在地參選人成立聯合競選總部，強調與地方「接地氣」。日前與北港鎮長參選人張勝智成立聯合競選總部，即前往北港朝天宮迎請媽祖坐鎮，寬敞明亮的空間加上媽祖的庇佑，成為民眾的另一個客廳。

張麗善的虎尾競選總部將於21日啟用，空間布置以選戰口號「雲林上場」為主題，打造類似頒獎舞台風格，意喻雲林將在此次選舉登上勝利的舞台，讓全台灣、全世界都看見雲林。其餘19鄉鎮市則設立服務站，貼近民眾隨時服務。

在斗南鎮開業的牙醫師林佳瑜表示，日後會配合自己的專業在診所設立競選總部，傾聽民眾的聲音，打1場不一樣的縣長選戰。

(中時 )